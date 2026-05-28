창원 중앙대로서 승용차가 주차 버스 충돌…대학생 3명 사망

▲ 창원 사고 현장

비가 내린 어제(27일) 새벽 경남 창원 도심에서 대학생 3명이 탄 승용차가 도로에 주차된 버스를 들이받아 탑승자 전원이 숨졌습니다.창원중부경찰서에 따르면 이날 오전 5시 2분 창원시 성산구 신월동 중앙대로에서 창원시청에서 경남도청 방면으로 향하던 승용차가 도로에 주차돼 있던 버스를 들이받았습니다.이 사고로 승용차 운전자인 20대 남성 A 씨가 숨졌습니다.A 씨의 친구인 20대 남성 동승자 2명도 심정지 상태로 병원에 이송됐으나 끝내 모두 숨졌습니다.이들은 대학교 같은 학과 동기 사이로, A 씨는 부모의 차를 빌려 운전한 것으로 전해졌습니다.사고 승용차는 4차로를 달리다 빗길에 미끄러지면서 진행 방향이 틀어졌고, 5차로에 주차돼 있던 버스 뒷부분을 들이받은 것으로 파악됐습니다.사고가 난 도로는 오전 9시부터 오후 6시까지만 노상 주차가 허용되는 곳으로, 당시 버스는 주정차가 금지된 황색 복선 구간과 주간 주차 허용 구간에 걸쳐 세워져 있었던 것으로 알려졌습니다.다만 주차된 버스가 사고의 직접적인 원인을 제공했다고 보기는 어렵다고 경찰은 보고 있습니다.경찰은 숨진 운전자와 동승자들에 대한 채혈을 통해 음주 여부를 확인하는 한편 버스 운전기사를 상대로도 차량을 세워 놓은 이유와 불법 주차 여부 등 정확한 사고 경위를 조사할 계획입니다.(사진=창원소방본부 제공, 연합뉴스)