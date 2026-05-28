김정관 "성심당 튀소 공교롭게 1980년 5월 나와"…스벅 겨냥

▲ 김정관 산업통상부 장관이 27일 대전 롯데백화점 성심당 매장을 방문해 튀김 소보로 생산과정에 AI를 적용하는 AI팩토리 실증 현장을 점검하고 있다.

김정관 산업통상부 장관이 대전 성심당의 대표 메뉴 '튀김 소보로'가 1980년 5월에 출시된 사실을 콕 집어 언급해 최근 5·18 민주화운동 비하 마케팅으로 국민적 공분을 산 스타벅스코리아를 겨냥한 것 아니냐는 해석이 나옵니다.김 장관은 어제(27일) 대전 롯데백화점 성심당 매장을 방문한 뒤 간담회에서 "우리나라 기업들이 성심당 같은 마음으로 소비자와 고객을 섬겨야 한다"며 "지금 많은 논란이 되는 기업이 있는데, 그런 부분에서 (성심당처럼 해야) 좀 더 나은 나라가 될 것"이라고 뼈 있는 한마디를 던졌습니다.특히 김 장관은 "튀김 소보로가 1980년에 나왔다. 공교롭게 5월"이라면서 "그 사이에 있었던 변화, 사회활동을 했던 부분을 생각하면 마음이 울린다. 사람 마음뿐만 아니라 혁신이 오늘날의 성심당을 있게 한 것 아닌가 싶다"고 덧붙였습니다.김 장관의 발언 가운데 '논란의 기업', '1980년 5월', '좀 더 나은 나라' 등의 키워드는 스타벅스코리아를 가리킨 것으로 풀이됩니다.앞서 스타벅스코리아는 5·18 민주화운동 기념일인 지난 18일 텀블러 할인 행사에 '탱크 데이' 등의 표현을 사용해 논란을 빚었습니다.이후 온라인과 SNS를 중심으로 비판 여론이 확산했고, 신세계그룹은 스타벅스코리아 대표를 해임하고 공개 사과를 하는 등 수습에 나섰습니다.김 장관이 이날 대전의 명물 성심당 매장을 찾은 본래 목적은 인공지능(AI) 팩토리 실증 현장을 점검하기 위해서입니다.성심당 롯데백화점 매장은 고온·고강도의 반복 작업이 지속되는 튀김 소보로 제조 공정에 AI와 로봇을 투입했습니다.사람이 직접 하던 반죽 투입, 빵 뒤집기, 완제품 포장 과정을 로봇이 대신 하고 AI가 이미지 데이터를 기반으로 색상과 크기, 튀김 정도를 분석해 불량품을 걸러냅니다.성심당은 이를 통해 생산성이 20% 향상될 것으로 기대합니다.산업통상부가 추진 중인 '제조업 인공지능 전환(M.AX)' 정책이 국민 일상과 밀접한 현장으로 확산한 사례입니다.'튀김 소보로 로봇'에 대한 설명을 들은 김 장관은 성심당의 빵을 사기 위한 줄이 긴데, 로봇 도입으로 좀 더 많이 생산할 수 있겠다면서 농담을 던지기도 했습니다.(사진=연합뉴스)