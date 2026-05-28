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LG전자 사무실서 '흉기 난동'…"해고 통보" "오해"

이세현 기자
작성 2026.05.28 06:27 조회수
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<앵커>

서울 강서구 LG전자 사무실에서 60대 협력업체 직원이 본사 직원 둘에게 흉기를 휘두르고 도망가다가 경찰에 체포됐습니다. 이 남성은 해고 통보를 받아서 그런 거라고 진술했는데, LG전자는 다른 일을 부탁했더니 그것을 오해하고 흉기를 휘두른 거 같다고 설명했습니다.

이세현 기자입니다.

<기자>

경찰 차량이 빠른 속도로 이동합니다.

잠시 뒤 구급차도 건물 안으로 급하게 들어갑니다.

어제(27일) 오전 11시 20분쯤 서울 강서구 LG전자 마곡 업무단지인 사이언스파크 2층 사무실에서 LG전자 협력업체 직원인 60살 A 씨가 본사 임직원인 50대와 40대 남성 2명에게 흉기를 휘둘렀습니다.

이들은 각각 옆구리와 팔에 중상을 입어 병원으로 옮겨졌는데, 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐습니다.

[목격자 : 피가 좀 많이 났었던 것 같고요. 그리고 협력업체랑 (본사) 직원이 예전부터 좀 앙금이 있어서….]

범행 직후 A 씨는 공항철도로 이동하다 디지털미디어시티 역에서 긴급 체포됐습니다.

협력업체 소속이지만 해당 사무실로 출근해 온 A 씨는 경찰 조사에서 "오늘 갑작스러운 해고 통보를 받아 우발적으로 범행했다"고 진술했습니다.

하지만 LG전자 측은 해고 통보가 아니라 A 씨에게 다른 프로젝트를 맡으라고 했더니 이를 오해하고 격분해 범행을 저질렀다고 밝혔습니다.

A 씨는 또 피해자들이 나한테만 소리를 질렀고 본사 직원들과 다르게 대우했다고 주장한 것으로 전해졌는데, LG전자 측은 A 씨의 주장일 뿐이며 피해자들이 회복하는 대로 사실관계 파악에 나설 것이라고 전했습니다.

특수상해 혐의를 적용한 경찰은 구체적인 범행 경위와 함께 A 씨의 주장들이 사실인지 확인하고 있습니다.

(영상취재 : 윤 형, 영상편집 : 김호진, 디자인 : 황세연·한흥수)
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