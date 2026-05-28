붕괴 1분 전까지 열차 통과…"이상징후 통보 없었다"

<앵커>



무너져내린 서소문 고가차도 밑으로는 기차와 전철이 다니는 철로가 있습니다. 저희가 사고 직전 영상을 확인해봤더니, 불과 1분 전에도 승객들을 태운 무궁화호 열차가 지나갔고, 자칫 더 큰 사고로 이어질 뻔했습니다.



안희재 기자입니다.



<기자>



그제(26일) 낮 2시 33분, 서소문 고가차도 상판이 갈라지더니 힘없이 무너져 내립니다.



녹화된 영상을 불과 1분 전으로 되돌리자 7량짜리 무궁화호 열차가 등장합니다.



경의중앙선 선로를 따라 고가 아래를 통과한 것인데, 1분만 늦었어도 열차를 덮칠 수 있던 상황이었습니다.



사고 5분 전에는 KTX 열차가 해당 고가차도 아래를 통과했습니다.



[목격자 : 기차 지나가기 전에 '땡땡'거리거든요. 종소리 나고 나서 얼마 뒤에 사고가 난 건데, 조금만 있었으면 열차 지나갔습니다. 그때 무너졌으면….]



SBS 취재 결과, 매일 고속열차와 전철 등 340여 대가 고가 아래 철로를 오간 것으로 파악됐습니다.



그제 새벽 2시 30분쯤 가라앉은 상판을 발견하는 등 이상 징후를 파악하고도 운행 중단을 비롯한 별도 조치가 없었는데, 코레일 측은 SBS에 서울시로부터 관련 내용에 대한 통보를 받은 게 없다고 밝혔습니다.



자칫 더 큰 사고로 이어질 수 있는 아찔한 상황에서 왜 아무런 조치가 없었는지 밝혀져야 할 대목입니다.



주변 상인과 직장인들은 철거 공사가 90% 가까이 진행된 최근까지 승객들을 태운 열차가 지날 때마다 불안했다고 말했습니다.



수사에 나선 경찰은 코레일 측에 이상 징후가 전달되지 않은 정황을 비롯해 서울시 등 관계 부처의 대처가 적절했는지 따질 방침입니다.



(영상취재 : 최대웅, 영상편집 : 윤태호, 디자인 : 최진회·박태영·이연준)