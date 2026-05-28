1. '추가 붕괴 우려' 복구 지연…사흘째 열차 운행 파행



3명이 숨지고 3명이 다친 서소문 고가차도 붕괴 사고로 사흘째 주변 차로가 통제되고, 경의중앙선 일부 구간 등의 열차 운행이 중단된 상태입니다. 당국은 내일(29일) 밤까지 열차 운행 관련 시설들이 복구되면 모레 첫차부터는 정상적으로 운행을 재개할 수 있을 거라고 밝혔습니다.



2. "이란 대함미사일 가능성 높아"…이란은 부인



정부가 한국 선박 나무호를 공격한 무기는 이란의 대함미사일일 가능성이 높다고 밝혔습니다. 정부는 즉각 주한이란대사를 불러 항의했지만, 이란 측은 관련성을 부인했습니다.



3. "협상 만족 못 해…중·러에 우라늄 못 넘겨"



트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 협상이 아직 만족할 수준에 이르지 못했다고 밝혔습니다. 이란의 고농축 우라늄을 중국이나 러시아에서 처리하는 방안은 반대한다고 밝혔습니다.



4. 카카오 노사 조정 결렬…노조 "다음 달 파업 돌입"



카카오 본사가 창사 이래 첫 파업 위기에 직면했습니다. 카카오 노사는 어제 열린 두 번째 조정 회의에서도 합의점을 찾지 못했고, 노조는 다음 달 파업에 돌입하겠다고 선언했습니다.