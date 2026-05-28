뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"수십억 사라졌다"…창고 안 '수상한 돈다발'

심우섭 기자
작성 2026.05.28 08:19 조회수
PIP 닫기
끝으로 한 남성이 현금 수십억 원을 도둑맞았다고 경찰에 신고했다가 도리어 검찰에 넘겨졌다는데 어떻게 된 건가요?

범죄 수익금이라는 것은 어떤 형태로든 반드시 흔적을 남긴다는 것을 보여준 사건인데요.

지난해 서울 송파구의 한 임대형 무인창고에 보관 중이던 현금 68억 원 가운데 상당액을 도난당했다는 신고가 경찰에 접수됐습니다.

경찰은 곧바로 수사에 착수해서 현금을 훔쳐 달아난 창고 관리 직원 B 씨를 붙잡아 40억 원가량을 회수했는데요.

하지만 수사 과정에서 경찰은 정작 피해자라고 주장한 창고 주인 A 씨가 거액 현금의 출처를 제대로 설명하지 못하는 점을 수상하게 여겼습니다.

추가 수사 결과 해당 돈은 지난 2021년 발생한 이른바 코넥스 도용 사건의 범죄수익금 일부일 가능성이 제기됐는데요.

당시 사기 조직은 유명 주식시장의 명칭을 도용해서 가짜 투자 사이트를 만든 뒤 300여 명으로부터 140억 원이 넘는 돈을 가로챈 혐의를 받았습니다.

A 씨는 해당 사건 조직 총책으로 재판에 넘겨졌다가 1심에서 무죄를 선고받고 석방된 상태였는데요.

경찰은 A 씨가 범죄 수익 일부를 현금 다발 형태로 무인 창고에 숨긴 것으로 보고 범죄 수익은닉 혐의로 검찰에 넘겼지만 A 씨 측은 정상적인 사업자금이었다는 점을 소명하겠다는 입장을 밝히고 있습니다.

(화면출처 : 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
심우섭 기자 사진
심우섭 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지