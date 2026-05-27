삼성 박승규 투런포로 짜릿한 역전승…SSG 8연패 '수렁'

▲ 삼성 라이온즈와 SSG 랜더스의 경기 5회 초 무사 1루 삼성 박승규가 2점 홈런을 치고 있다.

프로야구 SSG 랜더스가 8연패 깊은 수렁에 빠졌습니다.SSG는 오늘(27일) 인천 SSG랜더스필드에서 선두 삼성 라이온즈와 벌인 2026 신한 SOL KBO리그 홈경기에서 1-4로 졌습니다.SSG는 삼성 선발 아리엘 후라도에게 3회까지 1안타에 묶였다가 4회말 삼성 1루수 르윈 디아즈의 실책으로 0의 균형을 깼습니다.2사 1, 3루에서 최지훈의 땅볼 타구가 디아즈의 글러브를 맞고 튄 사이 기예르모 에레디아가 홈을 밟았습니다.1회 2사 1, 3루와 2회 1사 2루, 4회 2사 만루 찬스를 모두 놓친 삼성은 그러나 5회초 무사 1루에서 박승규의 좌월 투런포 한 방으로 간단히 전세를 뒤집었습니다.SSG는 비로 그라운드가 흥건히 젖은 상황에서 동점을 만들기 위해 사력을 다했습니다.하지만, 7회 안상현과 대주자 홍대인의 연속 2루 도루 실패로 돌파구를 찾지 못했습니다.삼성은 9회 1사 1, 2루에서 SSG 마무리 조병현을 상대로 해결사 최형우의 우전 적시타로 3점째를 뽑고 계속된 1사 만루에서 전병우의 희생플라이로 쐐기를 박았습니다.후라도는 7이닝 동안 5피안타 1실점(비자책점)의 시즌 10번째 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하 투구)로 3승(1패)째를 수확했습니다.(사진=연합뉴스)