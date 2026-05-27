[날씨/XR] "출근길 우산 챙기세요"…비 오다 오후부터 맑아져

종일 흐린 가운데 오늘(27일)도 곳곳에 비가 내리고 있습니다.



어제부터 비를 뿌린 저기압에 동반된 비구름대는 동쪽으로 모두 빠져나갔는데요.



오후부터는 또 다른 기압골이 북쪽에서 다가오면서 일부 중북부 지역에는 비가 오고 있습니다.



내일 중부와 호남을 중심으로 낮까지 비가 조금 내리겠습니다.



우산 챙기셔야겠습니다.



보시는 것처럼 밤사이 비구름은 중부지방과 호남 지역까지 확대되겠습니다.



내일 낮이 되면 비구름대가 점차 동쪽으로 이동하면서 영남 지역에도 한때 비가 조금 오겠는데요.



양은 대부분 5mm 안팎으로 많지 않겠습니다.



오늘도 보시는 것처럼 전국 하늘에 옅은 회색의 낮은 하트 문이 끼면서 낮 동안 볕을 가려줘 더위가 주춤했습니다.



내일은 오후부터 하늘이 점차 맑아지겠습니다.



또 제주와 해안가를 중심으로는 오후부터 바람도 강하게 불어 주의하셔야겠습니다.



아침 기온은 전국이 20도 안팎으로 여전히 평년 수준을 4~5도가량 크게 웃돌겠습니다.



낮에는 서울의 낮 기온이 27도로 오늘보다 2도가량 높겠고요, 영남 지역은 30도 가까이 오르는 곳이 많겠습니다.



주 후반에는 줄곧 맑은 날씨가 이어지면서 낮 더위도 갈수록 더 심해지겠습니다.



(남유진 기상캐스터)