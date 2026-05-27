뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

훈련하려는데 '강제 소등'…서울시설공단 '황당 갑질' 논란

전영민 기자
작성 2026.05.27 21:17 조회수
PIP 닫기
<앵커>

프로야구 키움 선수단이 어젯(26일)밤 고척돔에서 경기가 끝난 뒤 훈련을 하려다가 조명이 꺼지는 바람에 그냥 집에 돌아갔는데요. 알고 보니 고척돔의 관리를 맡은 서울시설공단이 하루 전에 사용 신청이 되지 않았다는 이유로 조명을 꺼버린 거라고 합니다.

전영민 기자가 보도합니다.

<기자>

키움 구단은 어제 KIA와 홈 경기가 끝난 뒤 일부 타자들이 참가하는 '특별 타격 훈련'을 시작했습니다.

그런데 훈련이 시작된 직후 갑자기 고척돔의 조명이 꺼졌습니다.

훈련은 중단됐고, 선수들은 허탈하게 귀가했습니다.

알고 보니 고척돔의 관리를 맡고 있는 서울시설공단이 '경기 후 야간 훈련은 하루 전까지 신청해야 한다'는 원칙을 키움 구단이 어겼다며 조명을 꺼버린 겁니다.

[서울시설공단 관계자 : 안전상의 문제라던가 이런 게 있어가지고. 이제 막 며칠 전 이런 게 아니라 최소한 하루 전날이라도 좀 알려주십사, 이렇게 해서 진행을 하고 있는 상황입니다.]

당일 경기 상황에 따라 실시 여부가 결정되는 경기 후 야간 훈련을 하루 전에 관계 기관에 신청해서 진행하는 프로야구단은 국내에 존재하지 않습니다.

서울시설공단은 지난해 11월에는 고척돔 내 공단 사무실 앞이 혼잡하다며 3루 덕아웃 쪽 통로를 막았고, 대표팀 훈련에 지인을 데려와 무단 참관시키고 선수들에게 사인과 사진 촬영을 요청했던 공단 관계자가 자체 징계를 받은 적도 있습니다.

'갑질 논란'이 커지자 공단은 오늘 키움 구단과 긴급 협의를 갖고 향후 훈련을 원활하게 진행할 수 있는 방안을 마련하겠다고 밝혔습니다.

(영상편집 : 황지영)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 지방선거
전영민 기자 사진
전영민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지