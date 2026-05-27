LG전자 사무실서 '흉기 난동'…협력사 직원 체포

<앵커>



서울 강서구에 있는 LG전자 사무실에서 임직원 2명에게 흉기를 휘두른 60대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다. 가해자는 협력업체 소속으로 오늘(27일) 일방적인 해고 통보를 받았다고 주장했지만, LG전자 측은 사실이 아니라고 밝혔습니다.



이세현 기자의 보도입니다.



<기자>



경찰 차량이 빠른 속도로 이동합니다.



잠시 뒤 구급차도 건물 안으로 급하게 들어갑니다.



오늘 오전 11시 20분쯤 서울 강서구 LG전자 마곡 업무단지인 사이언스파크 2층 사무실에서, LG전자 협력업체 직원인 60살 A 씨가 본사 임직원인 50대와 40대 남성 2명에게 흉기를 휘둘렀습니다.



이들은 각각 옆구리와 팔에 중상을 입어 병원으로 옮겨졌는데, 생명엔 지장이 없는 것으로 파악됐습니다.



[목격자 : 피가 좀 많이 났었던 것 같고요. 그리고 협력업체랑 (본사) 직원이 예전부터 좀 앙금이 있어서….]



범행 직후 A 씨는 공항철도로 이동하다 디지털미디어시티 역에서 긴급 체포됐습니다.



협력업체 소속이지만 해당 사무실로 출근해 온 A 씨는 경찰 조사에서 오늘 갑작스러운 해고 통보를 받아 우발적으로 범행했다고 진술했습니다.



하지만 LG 전자 측은 해고 통보가 아니라 A 씨에게 다른 프로젝트를 맡으라고 했더니 이를 오해하고 격분해 범행을 저질렀다고 밝혔습니다.



A 씨는 또 피해자들이 나한테만 소리를 질렀고 본사 직원들과 다르게 대우했다고 주장한 것으로 전해졌는데, LG 전자 측은 A 씨의 주장일 뿐이며 피해자들이 회복하는 대로 사실관계 파악에 나설 것이라고 전했습니다.



특수상해 혐의를 적용한 경찰은 구체적인 범행 경위와 함께 A 씨의 주장들이 사실인지 확인하고 있습니다.



(영상취재 : 윤형, 영상편집 : 김호진, 디자인 : 황세연·한흥수)