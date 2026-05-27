서울시장 선거유세 이틀째 중단…자숙 속 '견제구'

<앵커>



6.3 지방선거가 딱 일주일 앞으로 다가왔지만, 정원오, 오세훈 두 서울시장 후보는 이틀째 유세 일정을 중단하고 희생자 빈소를 찾았습니다. 양당 지도부가 사고와 관련한 언행을 주의하라고 주문한 가운데, 서로를 향한 견제구도 오갔습니다.



조민기 기자가 취재했습니다.



<기자>



민주당 정원오, 국민의힘 오세훈 서울시장 후보는 서소문 고가차도 붕괴 사고 이틀째인 오늘(27일)도 선거운동을 중단했고, 희생자 빈소를 찾아가 애도했습니다.



정 후보는 가슴 아픈 사고를 정쟁으로 만들면 안 된단 뜻을 밝혔고, 오 후보도 무엇보다 안전이 최우선이 돼야 한다고 강조했습니다.



양측 캠프 모두, 인명 사고를 수습하는 국면인 만큼 율동이나 노래를 최소화하는 등 조용한 선거운동을 이어가면서 TV 토론 등의 준비에 집중하는 분위기입니다.



[정청래/민주당 대표 : 요란하게 율동하고 로고송을 크게 들고, 국민의 눈살을 찌푸리는 그런 선거 운동은 자제해 주실 것을 부탁드립니다.]



[장동혁/국민의힘 대표 : 가장 중요한 것은 시민의 안전입니다. 남은 철거 과정을 더욱 철저하게 살펴야 하겠습니다.]



서로를 향한 견제구도 오갔습니다.



민주당은 GTX 철근 누락 사태와 이번 사고 등 잇따른 안전사고에 대한 오 후보 책임론을 부각했는데,



[조승래/민주당 사무총장 : 안전이 가장 중요한 단체장의 역할이 되고 있는 거죠. 근데 오세훈 시장은 그 꼼꼼함과는 좀 거리가 있으신 분 같아요.]



국민의힘에선 정 후보 지지자 관련 단체 대화방에서 이번 사고가 호재로 언급됐단 주장이 나왔습니다.



[김민수/국민의힘 최고위원 : 민주당 정원오 서울시장 후보 단톡방에서는 또다시 참사를 정쟁으로 이용하려 했던 정황이 발생했습니다.]



정 후보 측은 해당 단체 대화방은 정 후보와 무관하다고 반박했습니다.



내일 밤, 정 후보와 오 후보, 개혁신당 김정철, 정의당 권영국 후보 등이 참석하는 법정 TV 토론회가 열리는데, 안전 문제가 초점이 될지 주목됩니다.



(영상취재 : 오영춘·이승환, 영상편집 : 위원양, 디자인 : 강유라)