객실 수건으로 변기 닦고, 컵 닦고…중국서 또 유명 호텔 위생 논란

▲ 중국 유명 호텔 위생 논란

중국의 유명 호텔에서 고객용 수건으로 변기와 양치 컵을 닦는 영상이 공개됐습니다.27일 광명일보 등 중국 매체들에 따르면 쓰촨성 청두시의 한 호텔에서 청소 직원이 객실 수건으로 변기를 닦은 뒤 같은 수건으로 양치 컵까지 닦는 모습이 현지 방송사 기자들의 잠입 취재 영상에 포착됐습니다.투숙객으로 위장한 기자들은 안내 데스크에 컵 소독과 수건 교체를 요청했고 호텔 측은 청소에 약 40분이 걸린다고 설명했지만, 실제 청소는 7분 만에 끝난 것으로 나타났습니다.청소 직원은 컵을 소독하지 않았고 수건도 교체하지 않은 채 다시 접어 원래 위치에 놓았다고 매체는 전했습니다.청두의 또 다른 호텔에서도 고객용 수건으로 객실 곳곳을 닦는 장면이 촬영됐습니다.현지 매체는 청소 직원이 수건을 이른바 '만능 걸레'처럼 사용했다고 지적했습니다.이 호텔들은 유명 호텔 체인이라고 매체는 설명했습니다.논란이 커지자 청두시 당국은 해당 호텔들에 대한 조사에 착수했다고 밝혔습니다.당국은 호텔 책임자를 불러 즉각 시정 조치를 명령했으며 객실 청소·소독과 침구류 교체, 직원 작업 규정 준수 여부 등을 점검하고 있다고 밝혔습니다.또 조사 결과에 따라 엄중히 처분할 방침이며 지역 내 호텔업계를 대상으로 특별 정비·단속을 벌여 소비자 권익을 보호하겠다고 덧붙였습니다.중국에서는 호텔과 식품업계를 둘러싼 위생 논란이 반복적으로 제기돼왔습니다.2020년 광둥성 선전의 한 5성급 호텔에서도 직원이 고객용 수건으로 변기를 닦는 영상이 공개돼 논란이 됐고, 2017년에는 하얼빈의 한 고급 호텔에서 변기 솔로 컵을 닦고 변기 물로 객실 바닥을 청소하는 장면이 공개되기도 했습니다.또 지난해 절임 배추 공장에서 작업자들이 담배를 피우고 침을 뱉는 모습이 드러난 데 이어 최근 유명 식품 가공업체가 닭발 가공 과정에서 과산화수소를 사용한 사실이 알려지기도 했습니다.(사진=광명일보 캡처, 연합뉴스)