민주당, 서소문 사고에 "'안전 감수성' 리더 필요…오세훈은 거리 멀어"

▲ 더불어민주당 조승래 총괄선거대책본부장이 27일 국회에서 6·3지방선거 관련 기자간담회를 하고 있다.

더불어민주당 조승래 총괄선거대책본부장은 오늘(27일) 철거 중이던 서소문 고가도로가 붕괴한 사고와 관련해 "도시가 보다 안전한 공간이 되기 위해서는 안전 감수성이 담보된 리더십이 필요하다"고 말했습니다.조 본부장은 오늘 국회에서 열린 기자간담회에서 'GTX 철근 누락과 서소문 사고에 대한 국민의힘 오세훈 서울시장 후보 책임론을 어떻게 보는가'라는 질문에 "대체로 시민들이 그런(책임론) 평가할 때가 됐다"며 이같이 답했습니다.조 본부장은 "안전을 등한시하면 공동체 재산과 생명이 심각하게 위협받는다"며, "안전이 단체장의 가장 중요한 역할이 되고 있고, 앞으로 더 커질 것"이라고 말했습니다.그러면서 "대충대충 건성 건성이 아니고 꼼꼼하게 챙기고 세심함을 갖춘 리더가 필요하다"며, "오 시장은 꼼꼼함과는 거리가 있는 것 같다"고 비판했습니다.조 본부장은 또 전북지사 선거에 출마한 무소속 김관영 후보가 한 라디오 방송에서 이재명 대통령과 교감했다는 취지로 발언한 것과 관련해선 "대통령까지 끌어들여 출마 명분을 삼으려 했던 시도는 매우 문제가 있고 책임을 져야 할 것"이라고 말했습니다.그러면서 "대통령과 교감이 없었다는 보도가 있었고, 조금 전에도 (청와대가) 통화조차 한 적 없다고 밝혔다"며 "김 후보가 거짓말을 했거나 거짓말이 아니더라도 엄청난 과장을 했던 것 아닌가"라고 반문했습니다.조 보본부장은 또, "'나는 대통령과 정말 가까운 사람인데 대통령 반대파가 쫓아낸 것'이라는 서사를 만들기 위해 (김관영 후보가) 엉뚱한 이야기를 하게 된 것"이라고 주장했습니다.조 본부장은 정청래 대표의 접전지 유세 계획에 대해선 "대구는 김부겸 이름으로 선거를 치를 테니 당에서는 간접적으로 대포를 멀리서 쏴달라는 말씀을 했다"며 "대구, 경남, 부산은 후보들이 본인의 얼굴과 이름으로 선거 치르겠다는 각오가 확고하기 때문에 존중할 생각"이라고 말했습니다.6·3 지방선거와 동시에 치러지는 국회의원 재·보궐선거 판세와 관련해 "대구 달성은 국민의힘에서 원사이드하게 이기고 있다고 주장할 텐데 저희가 보기에는 상당히 접전"이라고 주장했습니다.이어 "여론조사 시기와 방법에 따라 들쭉날쭉한 부분이 있는데 대체로 접전을 벌이는 곳은 수도권에서 평택을을 다들 생각하는 것 아닌가"라며 "충남 공주·부여·청양, 부산 북갑, 울산 남갑도 접전이 벌어지는 것으로 이해한다"고 조 본부장은 말했습니다.(사진=연합뉴스)