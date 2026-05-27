[속보] 정부 "나무호 피격, 이란제 대함미사일 가능성 높아…이란에 항의 예정"

▲ 박윤주 외교부 1차관이 27일 오후 서울 종로구 정부서울청사 별관 외교부에서 호르무즈 해협에서 피격된 한국 선박 HMM 나무호 조사결과 브리핑을 하고 있다.

정부는 호르무즈 해협에서 발생한 나무호 피격 사건과 관련해 이란제 대함미사일인 누르 계열에 의한 것일 가능성이 높다는 조사 결과를 발표했습니다.박윤주 외교부 1차관은 오늘(27일) 오후 외교부 청사에서 이런 내용의 나무호 피격 관련 추가 조사 결과를 밝혔습니다.박 차관은 브리핑에서 지난 15일부터 국방과학연구소에서 잔해 수거물 조사와 기술 분석을 진행했다면서 "엔진의 경우 이란산 터보제트 엔진과 유사했고, 부품에서 이란의 제조사 각인으로 추정되는 것이 확인됐다"고 말했습니다.이어 "기체의 경우 잔해물이 하늘색으로 도색되어 있는데 이는 이란산 대함미사일 누르 계열의 도장 및 색상과 같다"고 설명했습니다.정부는 사이드 쿠제치 주한이란대사를 초치해 조사 결과를 설명하고 우리 선박 피격에 대한 강력한 항의의 뜻을 전달할 예정입니다.또 재발 방지를 포함한 책임 있는 조치를 요구할 방침이라고 박 차관은 설명했습니다.(사진=연합뉴스)