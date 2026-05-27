이스라엘, 하마스 새 군사수장 제거…"가자 주민 외부 이주 추진"

▲ 하마스 군사 수장 제거

이스라엘 정부는 팔레스타인 무장정파 하마스의 가자지구 지도자이자 군사조직 알카삼 여단의 새 지도자 모하메드 오데를 제거하는 데 성공했다고 현지시간 27일 밝혔습니다.이스라엘 카츠 국방부 장관은 소셜 미디어 엑스(X)에 "가자지구의 하마스 테러 조직 무장 부문 지휘관이 어제 제거돼 지옥 깊은 곳에서 그의 동료들을 만나도록 보내졌다"고 썼습니다.이어 카츠 장관은 "우리는 10월 7일 학살을 주도한 모든 이들을 제거하겠다고 스스로 다짐했으며, 그것이 우리가 할 일이다. 그들은 어디에 있든 모두 죽음을 맞이할 운명이다"라고 강조했습니다.이스라엘군과 정보기관인 신베트도 가자지구 북부 공습을 통해 오데를 제거했다고 공식 확인했습니다.이스라엘군은 수개월간 오데와 그 측근들의 동선을 추적한 정보 자산을 바탕으로 가자시티 내 은신처로 사용되던 다수의 건물들을 표적 공습했습니다.아울러 2023년 10월 7일 이스라엘 남부 기습 공격에 가담했던 다른 하마스 조직원 소유의 인근 아파트도 공습했다고 이스라엘군은 설명했습니다.신베트는 오데를 10월 7일 기습을 주도한 하마스 최고위급 군사 사령관 중 마지막 남은 인물 중 한 명으로 꼽으며, 그를 제거함으로써 하마스의 세력 재건 노력에 중대한 타격을 입혔다고 평가했습니다.앞서 이스라엘군은 전날 밤 가자시티에 공습을 가했으며, 그 목적이 오데 제거였다고 밝혔습니다.그러나 당시 성공 여부는 당일 즉각 언급하지 않았습니다.팔레스타인 병원 관계자들에 따르면 공습은 최소 2차례 이뤄졌으며, 최소 3명이 사망하고 12명이 부상했습니다.하마스와 연계된 가자 지역 매체들의 보도에 따르면 오데는 그의 아내와 아들들과 함께 사망한 것으로 알려졌습니다.현재까지 하마스의 공식 논평은 나오지 않았습니다.공습이 실행된 26일은 이슬람 최대 명절중 하나인 '이드 알아드하'(이슬람력에 따른 희생제) 전날이었습니다.오데의 전임자인 이즈 알딘 알하다드는 지난 15일 이스라엘의 표적 공습으로 사망했습니다.공습 당일 밤 보도자료에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 카츠 장관은 오데가 2023년 10월 7일 하마스의 이스라엘 기습 공격 당시 알카삼 여단의 군사정보 수장이었으며 기습 전 가자지구 국경 인근의 이스라엘군 기지 정보를 수집하고 가자 사단의 취약점을 파악하는 임무를 총괄했다고 설명했습니다.AFP 통신이 전한 이스라엘 정부의 공식 집계에 따르면 당시 하마스의 공격으로 1천221명이 사망했습니다.하마스가 통제하는 가자지구 보건부에 따르면 이스라엘의 보복 공세로 가자지구에서 최소 7만 2천803명이 숨졌습니다.AFP에 따르면 이스라엘은 앞서 하마스 전 정치국장 이스마일 하니예, 10월 7일 공격의 주모자로 꼽히는 가자지구 수장 야히아 신와르, 알카삼 여단의 오랜 지휘관인 무함마드 데이프, 그리고 야히아 신와르의 뒤를 이어 가자지구 수장이 된 무함마드 신와르를 잇달아 살해한 바 있습니다.이스라엘은 이 밖에도 레바논의 하마스 공작원들과 전 헤즈볼라 수장 하산 나스랄라를 포함해 이란의 지원을 받는 친(親)하마스 성향의 고위 지휘관들을 표적으로 삼아왔습니다.한편, 카츠 장관은 이날 오데 제거를 확인하면서 가자지구에 거주하는 팔레스타인 주민의 자발적인 외부 이주를 추진 중이라고 밝혀 관심을 모았습니다.그는 "우리는 하마스가 가자지구의 민간 부문은 물론 군사 부문에서도 통치하지 못하도록 하겠다고 약속했으며, 반드시 그렇게 될 것"이라며 "또한 가자지구로부터의 자발적 이주 계획 역시 실행될 것이다. 모든 것은 적절한 시기에 적절한 방식으로 이루어질 것"이라고 강조했습니다.그러나 그는 가자 주민의 자발적 외부 이주가 구체적으로 어떤 방식으로 진행될지에 대한 언급은 하지 않았습니다.현재 가자지구에는 팔레스타인 주민 200만 명가량이 거주하고 있습니다.(사진=이스라엘 국방부 장관 엑스 캡처, 연합뉴스)