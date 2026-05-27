혁신당 "김용남, 나쁜 검사 그 자체"…김용남 측 "조국, 실형받고 복역"

▲ 조국혁신당 이해민 중앙선대위 총괄본부장이 27일 국회에서 기자간담회를 하고 있다

조국혁신당과 민주당 평택을 국회의원 후보가 6·3 지방선거를 일주일 앞둔 오늘(27일) 날 선 공방을 주고받으면서 대립했습니다.평택을에서 혁신당의 조국 후보와 민주당 김용남 후보 등의 후보 단일화가 사실상 물 건너가자 승리를 위해 상대방에 대한 공격 수위를 날로 높이는 모습입니다.혁신당 이해민 선대위 총괄본부장은 기자간담회를 열고 김 후보의 차명 대부업체 운영 의혹을 거론하면서 민주당에 "신속히 결단해야 한다"고 말했습니다.그는 "평택을 지역에서는 (민주당) 후보의 자질에 대한 언론의 문제 제기가 연일 이어지면서 민주 진영 전체에 대한 불신으로 확산할 우려가 커지고 있다"며 "그 이유는 김 후보에게서 민주시민들이 광장에서 물러가라고 외쳤던 '나쁜 검사' 그 자체를 보고 있기 때문"이라고 주장했습니다.김 후보에 대한 윤리감찰을 촉구하자 민주당이 '금도를 지켜달라'고 반응한 데 대해선 "언제부터 후보 검증이 금도를 넘는 것으로 평가할 수 있는 건지 잘 모르겠다"며 "혁신당에선 지극히 상식적인 국민 눈높이에서 이야기하고 있다"고 말했습니다.이에 대해 김 후보 측은 이날 입장문을 내고 "혁신당은 며칠째 자당의 의원들을 총동원해서 김 후보에 대한 의혹 부풀리기와 허위사실 유포에 혈안이 돼 있다"며 "심지어는 저희 민주당에 후보를 사퇴시키라는 둥 같잖지도 않은 망언을 내뱉고 있다"고 비판했습니다.이어 "아무리 용을 써도 당선 가능성이 안 보이는 현실에 이성을 상실하고 초조함이 극에 달한 듯하다"며 "혁신당 조국 후보가 어떤 죄명으로 실형을 선고받고 복역했는지 살펴보길 바란다"고 반박했습니다.(사진=연합뉴스)