[인터뷰] 신장식 "조국만큼 검증받은 정치인 없어…김용남과 단일화? 감정으로 말할 일 아냐"

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 신장식 조국혁신당 선임선대위원장

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● 신장식 조국혁신당 선임선대위원장

"평택, 주말 지나며 조국 쪽으로 많이 움직여"

"민주, '전당대회' 전초전처럼 지방 선거 치러"

"정청래 평택을 공천, 너무 쉬운 선택 택한 듯"

"평택을, 큰 인물론 vs 큰 정당론 대결"

"평택을, 합당 논의 진척 바라면 조국 선택해야"

"조국 이미 탈탈 털려‥더 이상 검증할 것 없어"

"김용남 '차명 대부업체 의혹' 해명 납득 어려워"

"단일화, 평택 시민들 명령 따라야‥마지막까지 봐야"





▷ 주영진 / 앵커 : 오늘 ‘주영진의 뉴스브리핑’은 또 인터뷰 준비했습니다. 이번에는 조국혁신당 순서인데요. 신장식 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오.



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 안녕하세요. 행복하3, 선택하3, 조국혁신당 기호 3. 신장식입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 공식 선거운동이 시작됐는데 상관은 없을 것 같습니다. 어제 진보당 손솔 의원은 또 그 정도는 안 했는데. 지금 어디 있다가 오시는 거예요?



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 저는 이제 평택하고 호남을 주로 왔다 갔다 합니다. 호남 선대위원장이라서 사실은 호남에 닷새 있으면 평택에 이틀 정도 이 정도 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 분위기가 어떻습니까? 어떻다고 스스로 평가하세요?



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 평택은 정말 투표함을 열어봐야 알겠구나라는 분위기였는데 지난 주말 지나면서 조금 평택 분들이 마음이 조국 대표 쪽으로 많이 움직였다 하는 생각이 들고요. 호남은 뭐랄까, 좀 민주당 입장에서 신경이 많이 쓰이겠다 싶습니다. 그러다 보니까 아마 어제, 오늘, 지난 부처님 오신 날 연휴부터 시작해서 호남에 정청래, 한병도 이 두 분이 정말 하루가 멀다고 다니시더라고요.



▷ 주영진 / 앵커 : 한병도 원내대표는 지금 전북 완전히 상주하는 것 같은데요.



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 다니는 곳들이 쭉 보니까 전북에서는 정읍, 고창, 부안 이런 데 많이 다니시고.



▷ 주영진 / 앵커 : 그러니까 지금 박지원 의원 조금 전에 얘기했는데 박지원 의원 가는 곳, 민주당 지도부가 가는 곳을 보면, 특히 호남 지역 같은 경우는 거기가 뭔가 심상치 않다고 민주당이 판단하는 곳이다.



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 그렇죠. 보니까 한병도 원내대표랑 정청래 대표랑 어제, 오늘 사이에 이렇게 겹친 데 가보니까 함평, 담양 이런 곳입니다. 거기가 저희 조국혁신당 후보들이 굉장히 선전하고 있는 곳입니다. 신안, 함평, 담양, 고창, 부안, 정읍 이런 곳들이에요. 행보가 보면 저희가 간접적으로 민주당 내에 판세 조사가 저렇게 흘러가고 있구나.



▷ 주영진 / 앵커 : 조국혁신당의 판세 조사와 일치합니까?



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 저희들은 민주당만큼 이틀에 한 번씩 이렇게 할 수가 없어요. 여유가 없어서. 대체로 맞아떨어지는 것 같습니다. 그러면 저희들도 그 지역에 또 가야죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 그런데 얘기를 이렇게 듣다 보면, 제가 라디오 진행하면서도 윤재관 전략실장 나오면 늘 물어보는 게 조국혁신당은 정체성이 뭐냐, 여당이냐, 야당이냐. ‘요당’이냐. 이렇게 물어보기는 했는데 민주당과 조국혁신당의 관계는 이게 참 한마디로 설명하기 어려운 것 같아요.



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 저는 뭐라고 설명드리냐면 ‘집권 야당’이라고 얘기해요.



▷ 주영진 / 앵커 : ‘집권 야당.’



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 왜냐하면 작년 이맘때, 요새 이제 저희 SNS 보면 ‘1년 전 추억’ 이런 거 나오는 거 보면 이재명 선대위, 제가 경기도당 위원장이었어요. 그래서 경기도 곳곳에서 이재명 후보랑 같이 유세하고 했던 사진들이 계속 1년 전 추억으로 나옵니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그게 우리 선거법상 가능하기 때문에 가능했던 거죠. 당은 달리해도.



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 선대위에 정식으로 결합을 하면 되는 것이기 때문에 그렇게 하고 있었거든요. 그러다 보니까 여기는 이제 민주당, 조국혁신당, 사회민주당, 진보당 할 것 없이 모든 정당들이, 당시 진보 개혁을 자임했던 정당들이 다 모였고 빛의 광장에서 함께했던 응원봉 무리들도 함께했죠. 그래서 제가 키세스 우주 연합군이다, 이렇게 불렀는데 우주 연합군으로서 집권에 성공한 것 맞습니다. 하지만 이재명 대통령님의 당적은 민주당이니까 야당인 것도 맞죠. ‘집권 야당’입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그런데 이번 선거 전에 정청래 대표가 전격적으로 통합을 제안할 정도로 민주당과 조국혁신당은 합쳐질 거라는 전망이 우세했었는데 그건 일단 무산이 됐어요. 지방선거 이후로 넘어갔는데 치열하게 경쟁하고 지방선거 끝나고 나면 다시 통합 논의가 본격화할 거라고 보세요?



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 저는 연대와 통합 기구가 양당에 모두 구성이 됐고.



▷ 주영진 / 앵커 : 그런데 전당대회가 변수가 되겠네요.



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 저는 지금 이 전당대회를 포함해서 너무 우리가 시야를 좁게 보면 안 된다고 생각을 하는 게요. 전당대회에만 지금 눈이 가 있으면 안 되거든요. 그런데 마치 전당대회 전초전 하듯이 지방선거를 치르고 있는 것처럼 보이는 측면들이 있습니다. 저는 시야를 조금 더 넓게 가서 이재명 정부의 성공 그리고 5기 민주 정부의 수립 그리고 지금 세대나 최근에 투표 성향이나 이런 걸로 봤을 때 2016년 이후에 민주개혁 진영이 항상 과반 이상을 해 왔어요. 이건 마치 해류의 변화처럼, 어찌 보면 민주개혁 우위 대한민국으로 지금 변화하고 있다. 지금까지 주류는 사실은 보수 정당이 주류였죠. 대한민국 80여 년 있는 역사 동안. 그런데 2016년 이후에는 주류의 변화가 지금 감지되고 있는데 주류다운 모습을 보이려면 저는 중심 그리고 연대의 대상 그다음에 소위 포섭의 대상이라고 하는 동심원을 잘 그려야 한다고 생각을 합니다. 그런데 동심원에 제일 가운데에 어떤 가치와 방향을 놓을 것이냐에 대한 논란, 논쟁 본격적으로 지금 시작되고 있는 것 아닌가라는 생각을 해 봐요.



▷ 주영진 / 앵커 : 지금 민주당과 진보당이 상당히 후보 단일화 작업에 속도를 내고 있습니다. 사전 투표가 시작되기 직전이기 때문에. 경남지사 후보는 결과적으로 김경수 민주당 후보로 단일화했다. 이렇게 발표가 됐다.



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 저희는 같은 시간, 오늘 같은 날 경남도당이 김경수 후보 지지 선언을 했습니다. 진보당에서는 후보를 냈었고 저희들은 후보를 내지 않았지만, 단일화 지지 선언을 했고.



▷ 주영진 / 앵커 : 울산 같은 경우는 조국혁신당에서 일종의 중재 역할을 한다.



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 오늘 중재 역할을 하는 것으로, 양당에서 전부 다 공히 저희들한테 요청이 왔어요.



▷ 주영진 / 앵커 : 상당히 후보 단일화 속도가 빨라지고 있고 경남지사 후보로는 민주당과 진보당이 민주당 후보로 단일화했다는 소식 전해드렸고요. 울산시장은 김종훈 진보당 후보가 단일화 재경선 수용한다고 전격적으로 발표하면서 단일화가 다시 될 것 같다는 기분입니다. 이번에 경기도 평택을 선거 얘기를 아무래도 오늘 집중적으로 해야 할 것 같은데 일단 이 얘기부터 좀 질문드려볼게요. 조국혁신당은, 진보당은 조국혁신당과 조국 후보에 대해서 대단히 서운할 것 같고요.



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 이해합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 동시에 조국혁신당 입장에서는 민주당이 또 서운할 것 같아요. 민주당의 귀책 사유로 다시 국회의원 재선거가 치러지는 곳인데 여기에 민주당이 공천을 하면서 ‘이게 뭐지?’ 하는 생각. ‘정청래 대표의 생각이 도대체 뭐지?’라고 생각을 많이 할 것 같은데 뭐라고 분석하셨어요?



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 사실 정당의 기본은 내는 것도 기본이지만, 사실은 패를 무르는 것이 더 어렵거든요. 패를 내는 것은 더 오히려 쉬운 선택일 수 있는데 좀 쉬운 선택을 하신 게 아닌가라고 하는 생각을 하게 됐고요. 그다음에 하나는 사실은 조국 대표한테 아이고, 처음부터 저는 이번에 국회에 꼭 들어가는 게 저한테는 굉장히 중요합니다. 조국혁신당에도 중요하고 했으면 쉬운 선택을 할 수도, 상대적으로 쉬운 선택을 할 수도 있었을 텐데.



▷ 주영진 / 앵커 : 호남을 가서 할 수도 있고.



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 쉬운 길 안 가겠다. 민주당의 귀책 사유 있는 곳으로 가겠다. 이런 몇 가지 본인 스스로 기준을 정하신 기준이 있었어요.



▷ 주영진 / 앵커 : 그러니까 조국 후보도 정치하는 스타일, 인생의 스타일이 그런 것 같다는 생각이 들어요. 옆에서 보기에는 답답할 수도 있고.



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 저로서는 조 대표가 빨리 그냥 다른 거 좌고우면하지 말고, 그냥 확실히 들어오는 길을 선택하면 좋겠다는 생각을 했죠. 그런데 조 대표가 본인 스스로 원칙을 정하고 원칙에 어긋나는 일을 안 하겠다. 원칙에 맞는 데를 교집합을 해 보니까 평택이 나와요, 사실. 그러다 보니까 이제 평택을, 평택을 했고 그 이후에 민주당에서 김용남 후보 공천을 하게 된 건데. 글쎄요. 저는 여전히 아까도 말씀드렸습니다만, 이재명 정부의 성공과 5기 민주 정부의 수립 그리고 소위 민주개혁 우위 주류가 지금 교체하는 이 상황에서 먼 안목, 긴 안목 속에서 우리가 코어를 어떻게, 가치의 중심을 어디에 둘 거냐라고 하는 측면에서 이번 선거 굉장히 중요하고 여기서 좀 반드시 이겨서 돌아올 것이다라는 기대를 하고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 어떻게 이길 수 있을 거라고 생각하세요?



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 지금 제가 평택에 가보니까 일단 여론조사에도 많은 분이, 다 오차 범위 안에 있다는 것도 있는데 여론조사가 너무 많습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 제가 말씀드렸는데, 오늘 저녁하고 내일 아침에 얼마나 많이 나오겠어요.



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 얼마나 쏟아지겠어요.



▷ 주영진 / 앵커 : 경기도 평택을은 모든 언론사가 다 할 거예요.



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 다 할 겁니다. 아마. 그러니까 여론조사 안 받으시는 분들 너무 많아요. 우리한테도 여론조사 전화 좀 그만하라고.



▷ 주영진 / 앵커 : 저는 대부분 스팸으로 해놨어요.



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 그러니까요. 그런데 그래서 현장에 가면 ‘피부 미터’, ‘악수 미터’ 이런 거 있습니다. 악수했을 때 얼마나 세게 쥐냐. 진짜 지지자들은 악수하면서 세게 한 번 딱 쥐고 다른 사람 만나러 보내요. 진짜 지지자들, 마음먹은 분들은.



▷ 주영진 / 앵커 : 그런데 이제 말을 많이 건다거나 하는 분들은 어떻게.



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 아직 갈등 중이시거나 아니면 불만이 많아서 하고 싶은 말씀이 많은 거예요. 저도 뭐 후보를 지역에서 해봤지만, 악수 미터라는 게 있습니다. 그런데 악수 미터나 피부 미터 상은.



▷ 주영진 / 앵커 : 일치해요? 피부 미터와 악수 미터가?



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 그거는 대체로 일치해요. 그리고 특히 후보 입장에서는 악수 미터가 굉장히 중요합니다. 그런데 중도층이라고 하실 만한 분들이 평택의 오래된 과제를 풀어주는 데는 큰 인물이 낫지 않느냐, 소위 큰 인물론과 큰 정당론이 지금 부딪히고 있어요.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇네요. 민주당 김용남 후보는 큰 정당론. 조국 후보는 큰 인물론.



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 네. 그런데 큰 인물론 쪽으로 조금 기울지 않았는가라는 생각을.



▷ 주영진 / 앵커 : 선거하면서 ‘나중에는 결국 한 집이 될 겁니다.’ 이런 얘기는 안 하세요? 그런 얘기는 지금은 선거 국면이기 때문에 절대 안 하십니까?



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 저는 당과 당의 결합이 아니라, 저희들이 말씀드린 것은 민주진보 진영 전체, 민주개혁 진영 전체의 가치 그리고 실력, 이 두 가지. 가치를 분명히 하면서도 실제 평택의 문제를 해결할 수 있는 실력을 누가 갖추고 있느냐, 이런 말씀을 드리죠. 다만 연대와 통합기구가 양당에 같이 설치가 돼 있기 때문에, 아마도 지금 합당이나 또는 검찰개혁 문제에 대해서 확연히 다른 입장을 가지고 있거든요. 지금 김용남 후보와 조국 후보는. 그렇기 때문에 아마 연대와 통합 내지는 합당 논의가 진척을 바라신다면 조국 후보를 선택하는 게 현명한 선택인 거죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 김용남 후보 같은 경우가 얼마 전에 지난 주말 휴일을 끼면서 뭔가 의혹이 제기가 됐잖아요.



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 차명 대부업체 의혹.



▷ 주영진 / 앵커 : 대부업체를 차명으로 운영했던 것 아니냐. 동생 회사였는데, 또 김용남 후보는 아무런 내가 거기서 또 받은 것도 없고. 예금 거래 내역까지 다 공개하면서 ‘나는 받은 게 없다’. 그런데 이 문제가 현재 어쨌든 간에 언론 보도를 통해서 촉발이 되면서, 경기도 평택을 선거에 큰 쟁점이 됐다고 느끼세요?



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 됐어요. 딱 보면 사실은 우리 유권자들이 조국 후보에 대해서는 감정이 굉장히 냉온차가 큽니다, 아시다시피 여러 가지로. 아주 뜨거운 분들도 계시고 굉장히 냉담하신 분들도 계세요. 그건 분명히. 과거 2019년에 소위 조국 사태를 거치면서 형성된 것들이죠. 많은 부분 오해가 풀리기도 했지만.



▷ 주영진 / 앵커 : 민주당에서는 사실 그래서 김용남 후보는 의혹이고, 조국 후보는 이미 그걸로 의혹이 아니라 형사적인 사실로 인해서 이미 유죄까지 받았던 사람 아니냐. 이렇게 또 얘기하는 것도 있더라고요.



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 그래서 이미 탈탈 털릴 만큼 털렸고요. 더 이상 검증할 대상이 없죠. 아마 조국만큼 대한민국 정치인 중에 검증을 강하게 받은 사람이 있을까 싶은데요. 저는 사실은 법률상 쟁점이 되는 부분들이 굉장히 많아요. 김용남 후보의 차명 대부업체 의혹이라든지 이런 것들을 보면. 그런데 이제 검사 출신이고 법률가 출신이라서 그런지 불법적인 부분을 가지고 이야기를 많이 하시는데, 이런 거죠. 그런데 해명이 하나를 해명하기 위해서 두 가지 또 해명거리를 계속 만들고 계세요. 예를 들면 어제인가요? 오늘 아침, 어제인가 이렇게 내놓은 통장 거래 내역이 있지 않습니까. 만사무사대부와 김용남이 거래 내역을 검색어로 김용남을 해서 통장 하나 거를 놨더라고요. 세상 어느 대부업체가 통장을 하나 쓰는지 여쭙고 싶고요. 그다음에 배당받은 거 없다라고 얘기하시잖아요? 당연히 배당을 못 받죠. 왜냐하면 만사무사대부의 지분 100%는 농업회사법인 1호가 가지고 있습니다. 배당을 했으면 농업회사법인 1호에 배당을 하죠. 그런데 농업회사법인 1호 지분의 90%를 김용남 후보가 가지고 있어요. 그러니까 배당은 만사무사에서 하늘에 용을 쓰는 재주가 있어도 직접 배당 못 합니다. 그리고 급여 받지 않았을 수 있어요. 대신 아버지와 제수씨가 월급 근무 안 하면서 했다는 게 녹취를 통해서 다 나오잖아요. 그다음에 그 만사무사대부의 대표이사, 등기상 대표이사 한재O 씨라는 분. 후원회 사무국장 명함을 가지고 다녔는데 본인이 그 선본에 있었는지 몰랐다, 이렇게 얘기를 하신단 말이에요. 그런데 선본에 있는 거 본 사람들 너무 많고요. 후원회 사무국장은 정치자금을 관리하는 곳이기 때문에 본인의 측근 아니면 잘 쓰지 않는다는 것도 정치권에 있는 분들은 다 알아요. 심지어는 TV 토론 순번 추첨에도 오셨고. 평택에 처음 내려오셨을 때.



▷ 주영진 / 앵커 : 그 얘기를 또 누가 하더라고요.



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 평택에 처음 내려오셨을 때, 평택에 있는 지방의원들 오성면에 있는 카페에서 처음 만날 때 조직을 좀 도움을 받아야 되니까, 굉장히 중요한 자리에 두 분이 같이 오셨어요. 그거 본 사람이 한둘이 아닙니다. 그런데 ‘나는 선본에 있는 줄도 몰랐다’ 이거는 조금 전에 계셨던 우리 박지원 의원도 어제 어디 유튜브 방송에 가서 ‘나도 납득하기 어렵다’. 이렇게 얘기하셨더라고요. 해명이 이상해요.



▷ 주영진 / 앵커 : 어쨌든 조국혁신당 소속의 신장식 의원이다 보니, 김용남 후보 측의 해명이 납득이 되지 않는다. 해명하더라도 전혀 사실이 아니라는 또 다른 얘기들 증인들이 많다. 이런 취지로 말씀하셨기 때문에.



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 그렇습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 제가 민주당 김용남 측의 기사를 한번 읽어드려야 형평에 맞을 것 같아서. ‘조국혁신당이 허위사실 유포에 혈안이 돼 있다. 조국 후보는 본인의 허물부터 보기를 바란다라고 김용남 후보 캠프가 오늘 입장문을 냈다. 심지어는 저희 민주당에 후보를 사퇴시키라는 등 같잖지도 않은 망언을 내뱉고 있다. 아무리 용을 써도 당선 가능성이 안 보이는 현실에 이성을’, 상당히 강하게 했네요.



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 너무 센데요. 누가 이성을 상실하고 그런 말씀을 하시는지 모르겠는데. 제가 한 가지 말씀드리면 저는 사퇴하라는 얘기를 단 한 번도 한 적이 없어요. 사퇴하라는 얘기를 하시는 분은 조금 아까 계셨던 우리 박지원 의원님이 ‘조모님, 맨날 조국 사퇴하라’고 얘기를 하셔서 제가 당황스럽고요.



▷ 주영진 / 앵커 : ‘조국 후보 사퇴하라, 그래야 큰 길이 열린다.’고.



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 어떻게 큰 길이 열린다는 건지 잘 모르겠는데, 나중에 이제 식사하면서 꼭 한번 여쭤보려고 해요. 왜 그러셨는지 한번.



▷ 주영진 / 앵커 : 그러면 신장식 의원님, 이제 경기도 평택을에서 조국 후보와 김용남 후보, 김재연 진보당 후보의 단일화는 이미 물 건너갔다?



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 아니요. 저는 김용남 후보 쪽에서는 단일화 없다. 이렇게 딱 이야기를 하는데, 감정의 골을 얘기하는데 이건 감정으로 얘기할 건 아니고요. 사실 저희들의 목표가 국힘 제로니까, 유희동 후보나 황교안 후보와 같은 내란을 옹호하는 정당의 후보가 당선되는 것은 저희들은 용납할 수 없고요. 평택 시민들의 명령을 따라야 한다고 봅니다. 그런 가능성이 있다면. 그러니까 예를 들면 아주 갑작스러운 황교안 후보와 유의동 후보와의 단일화 이런 게 있다면 저는 평택 시민의 명령을 따라야 한다고 생각을 하는데. 실은 그런데 유의동 후보, 황교안 후보가 단일화를 한다고 해서 그쪽에서 1 플러스 1이 2가 되느냐 그럴 것 같지는 않아요.



▷ 주영진 / 앵커 : 유의동 후보도 조금은 조심스럽고 신중할 수밖에 없을 거예요.



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 그리고 오늘 인터뷰한 내용 보니까 사전투표 전에 단일화는 어렵다고 스스로 생각하는 것 같고. 6월 3일 전에라도 하면 의미 있습니다, 이렇게 말씀을 하시더라고요. 그러면 저쪽도 뭐가 얘기가 쉽게 풀리고 있지는 않구나라는 생각은 듭니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그러니까 여전히 가능성을 닫아놓지는 않고 있는데. 그럼에도 불구하고 현실적으로 유권자들이 보거나 시청자분들이 보면 저 정도까지 서로가 막 싸우고 있는데 ‘이러고 또 단일화할까?’ 이런 생각도 많이들 하고요.



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 그런 생각들 하실 수 있다고 보고요. 그럼에도 불구하고 저는 마지막까지, 모레가 사전투표니까 마지막까지. 대한민국 정치와 코스피는 어떻게 될지 모르잖아요?



▷ 주영진 / 앵커 : 정치가 늘 그렇다. 하긴 그 가능성을 완전히 닫아놓지 않고, 좋으면 0.1%라도 열어놓는 게 정치이니까.



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 그럼요. 숨 쉴 틈이 있어야 합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 호남은 조국혁신당 후보들 기초단체장 후보도 많이 출마하죠?



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 굉장히 많이, 열심히 하고 있고요. 우리 민주당 지휘부가 가는 곳이 핵심 격전지다, 이렇게 보시면 될 것 같습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 지금까지 조국혁신당의 신장식 의원, 저하고는 참 오랜 인연이 있는데 또 오랜만에 이렇게 제가 복귀하고 나서 다시 인터뷰하게 돼서 아주 좋았습니다. 말씀 잘 들었습니다.



▶ 신장식 / 조국혁신당 선임선대위원장 : 또 뵙겠습니다.



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