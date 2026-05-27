[인터뷰] 박지원 "전북 상황 심각…김관영, 2년 후 총선서 공천 받았을 텐데 조급"

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 박지원 더불어민주당 의원

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● 박지원 더불어민주당 의원 인터뷰

"이번 선거는 일 잘하는 이 대통령을 지원하는 선거"

"이번 투표는 이재명에 대한 투표‥무난한 승리할 것"

"민주, 고질적인 진영논리로 고전하지만 승리할 것"

"전북, 직접 방문해 보니 상황 심각해"

"김관영, 이원택 아닌 정청래와 싸움으로 콘셉트 잘 잡아"

"스타벅스 논란, 민주당이 나서서 불매 운동하는 건 좋지 않아"

"김관영·한동훈·조국 당선되면 민주당 어려워져"



▷ 주영진 / 앵커 : 주영진의 뉴스브리핑 이제 인터뷰 시간인데요. 역시 인기가 많으십니다. 조금 전에 퇴장하는 패널들과도 끊임없이 인사를 주고받고 계시는, 민주당의 박지원 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오.



▶ 박지원 / 더불어민주당 의원 : 끊임없이 인사를 주고받는 게 아니라, 국회의장 낙선됐으니까 동정을 해 주는 겁니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 낙선하신 분이 표정이 밝으세요.



▶ 박지원 / 더불어민주당 의원 : 그렇죠. 제가 천하의 박지원이 이거. 그리고 저는 민주당과 이재명 대통령의 성공을 위해서 충성한다. 일상으로 간다. 나는 해남, 진도로 간다.



▷ 주영진 / 앵커 : ‘금귀월래’ 한다?



▶ 박지원 / 더불어민주당 의원 : 그렇죠. 그리고 또 SBS 선거방송에 그 유명한 홍준표 대표하고 저하고 하면 재미있을 거예요.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 시청자 여러분 박지원 의원이 6월 3일 지방선거 당일에 SBS 선거방송에 나오는데. 저하고 함께하시고, 홍준표 전 국민의힘 대표, 전 대구시장도 같이 하게 됐다. 이런 말씀이신 거죠?



▶ 박지원 / 더불어민주당 의원 : 그렇죠. 사실상 홍준표 대표 방송 데뷔시켜주는 것 아니에요?



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 박지원 의원님, 지금 아마 방송 출연도 여전히 열심히 많이 하시고 그러는데 저희가 조금 전에 여론조사 이렇게 보내드리는 거 보셨잖아요. 흐름상으로는 민주당 후보들이 수치는 더 많이 나오는데, 어떤 데는 또 오차 범위 안으로 좁혀들었고 오차범위 밖이기는 해도 격차가 줄어들고 있다. 이게 어떤 선거의 기본적인 패턴이라고 보세요?



▶ 박지원 / 더불어민주당 의원 : 그렇지만 이번 선거는 일 잘하는 이재명 대통령을 지원하는 선거입니다. 그래서 오차 범위 내에서 조금 우리 민주당 후보들이 고전하는 것처럼 보이지만, 결국 이번 투표는 이재명에게 투표하는 것이기 때문에 무난한 승리를 하지 않을까. 이렇게 보고. 처음에는 우리 민주당도 초반전에 ‘우리가 다 이긴다’ 하고 큰소리를 쳤지만 정청래 대표부터 굉장히 고개를 숙였어요. 그런데 대한민국 선거의 고질인 진영 논리, 지역 이런 것들이 표출하고 있기 때문에 좁아지고 있지만 결국 내란 세력을, 쿠데타 세력을 어떻게 우리 국민이 선택할 수 있겠느냐. 저는 그렇게 보기 때문에 우리 민주당이 상당한 승리를 한다. 그렇게 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 지금 민주당이 결국은 승리하게 될 것이다라고 박지원 의원은 또 민주당에 몸담고 계시고, 이번 선거의 기본적인 속성과 어떤 구도 이런 걸 봤을 때 그런 결과가 나올 것이다라고 예상은 하셨는데. 지금 이렇게 한번 질문드려볼게요. 전라북도 도지사 선거는 민주당 공천을 받은 후보가 민주당에서 제명된 무소속 후보에게 뭔가 여론조사상 접전 혹은 수치가 좀 뒤떨어져 나오고, 이런 선거가 없었잖아요. 좀 긴장이, 상당히 비상이 걸린 것 같던데?



▶ 박지원 / 더불어민주당 의원 : 그렇게 심각하게 보지 않았는데 제가 3일 전에 전라북도를 갔어요. 그랬더니 제가 딱 보니까 심각하더라고요. 그런데 김관영 무소속 지사 후보가 컨셉트를 잘 잡았어요. 이원택 후보와 김관영의 싸움이 아니라, 김관영과 정청래의 싸움으로 몰아가고 있어요. 그래서 마치 자기가 친명처럼 보이는데, 결국 우리가 최선을 다하고 있기 때문에. 또 저도 내일모레 다시 전주를 방문합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 박지원 의원 보고 자꾸 와달라고 하는 모양이군요, 이원택 후보 측에서?



▶ 박지원 / 더불어민주당 의원 : 그렇죠. 제가 오늘 또 방송 끝나면 용인 현근택 시장 후보 지원을 가는데. 어떻게 됐든 어려운 것만은 사실이고, 그리고 김관영 후보가 아주 정치적 스마트하신 분 아니에요? 그래서 정청래를 콕 집어서 ‘나하고 싸움이다. 내가 당선되면 정청래 대표는 나가고 자기는 복당한다’. 친명 역할을 하고 있는 거예요. 그렇지만 사실 여부를 떠나서 어려운 것만은 사실입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 김관영 후보가 예전에는 민주당에서 이런 일 저런 일이 있어도 속상하고 아쉬워도 민주당 공천을 못 받으면 그 결과를 수용하는 경우가 많았는데. 특히 광역단체장 후보 같은 경우는. 이번에 김관영 후보가 나온 것은 상당히 좀 이례적인 일이에요?



▶ 박지원 / 더불어민주당 의원 : 그래서 저도 이번에 어떻게 됐든 대리운전 돈 나눠주다가 걸린 건 사실 아니에요. 걸렸단 말이에요. 현금을 살포했다는 말이에요. 그게 모든 자료로 나온다고 하면 민주당에서 제명을 했는데. 어떻게 됐든 잘못했기 때문에 저는 ‘2년만 참아라’. 그러면 2년 후 총선에서 김관영을 공천 안 줄 수 없어요. 그렇게 해서 김관영의 미래도 전북의 미래도 밝을 수 있었는데, 이번에 너무 조급한 결단을 내려서 혼선이 오고 있다. 그렇지만 우리 민주당의 공천은 이원택 후보 자신이 농민운동가이고 또 전북 부지사 출신의 재선 의원이에요. 그리고 농업 전문가예요. 그래서 저는 이원택 의원이 그래도 당선된다. 이렇게 보고, 저부터 열심히 하겠습니다. 단 전라북도가 10명의 의원 중 5명밖에 가용 인원이 없어요. 두 분은 장관, 한 분은 무소속, 두 곳은 재보궐 선거 중이에요. 그렇기 때문에 한병도 대표가 전라북도 출신 아니에요? 거기가 중심으로 상주하면서 5명의 의원과 우리 민주당에서 스타 의원이나 연고 있는 의원들을 불러서 하면 이길 겁니다. 무소속 줘서 전북이 발전할 수 있어요?



▷ 주영진 / 앵커 : 저한테 말씀하시면, 저는 투표권이 없어서.



▶ 박지원 / 더불어민주당 의원 : 한번 답변을 해 보세요. 안 돼요.



▷ 주영진 / 앵커 : 김관영 후보 측에서 그렇게 얘기하겠죠. ‘지금은 무소속이지만 나는 민주당이 원래 집이었고 민주당으로 돌아갈 것이다.’ 이렇게 얘기하니까 그 논리가 김관영 후보 측에서는 그렇게 또 받아치지 않겠습니까?



▶ 박지원 / 더불어민주당 의원 : 그건 지금 안 되고, 지금 일 잘하는 이재명 대통령과 한 팀이 돼야 돼요. 전라북도 국회의원 10명, 그리고 전북지사가 원팀이 돼서 지금 새만금 수십 년간 이루어지지 못하던 것에 현대자동차가 그리고 바이오 이런 것들이 투자의 시대가 열리는데. 그래도 이재명 대통령과 원팀인 이원택 후보가 지사가 되어야 더 발전할 수 있다. 이런 것을 전북 도민들이 이해하게 될 거예요.



▷ 주영진 / 앵커 : 또 나오셨으니까 제가 조금 전에 여담야담에서도 다뤘는데, 스타벅스의 5.18 광주민주화운동을 폄훼하고 조롱하는 듯한 이 마케팅 홍보 게시물, 결국 정용진 회장이 어제 세 차례나 머리 숙여 사과를 했는데. 이 사과 메시지에 대한 민주당의 대응, 생각이 수석대변인의 논평이 나왔다가 지도부의 논평이 뒤에 나왔는데, 생각이 나왔는데 이게 바뀌어버렸다. 처음에는 이 정도면 충분하다고 얘기했다가 의미 있다고 생각하다가, 부족하다. 그런데 그사이에 김부겸 민주당 대구시장 후보는 이쯤 합시다. 이제 이 정도 했으면 됐습니다라고 했는데 민주당 지도부가 또 강경한 메시지가 나왔다. 그러면 대구시장 후보 선거에는 이게 대구시장 선거에는 또 민주당 김부경 후보에게는 부담이 되는 건 아닌지?



▶ 박지원 / 더불어민주당 의원 : 그렇습니다. 민주당 대구시장 김부겸에게만 부담이 되는 게 아니라 영남 지역, 그리고 수도권에도 부담이 돼요. 저도 정용진 회장의 사과에 대해서 ‘제2의 윤석열 개사과다. 이건 말도 안 되지 않냐.’



▷ 주영진 / 앵커 : 박지원 의원 SNS 글 저도 봤습니다.



▶ 박지원 / 더불어민주당 의원 : 세게 했어요. 오늘 아침에 모든 사설도 미흡하다. 그렇지만 정치권에 나서서 불매운동을 한다거나 기업 방해 활동을 하면 안 좋습니다. 바로 김부겸 후보가 과거에 국회의원 나와서 당선될 때는 제가 원내대표를 하면 저한테 전화 와요. ‘형님 박정희 대통령에 대해서 찬양을 할 수밖에 없습니다.’ ‘해라.’ 이렇게 했거든요? 그런데 이번 선거에는 너무 침묵을 하고 있어요. 그래서 정청래 대표가 ‘대구는 김부겸의 얼굴로 선거를 치르겠다’ 하면 중도층 보수 우익들을 향해서 이런 메시지가 과감하게 나와주는 것이 김부겸이 승리하는 길이고 김부겸답다. 아주 잘했어요. 그리고 거듭 말씀드리지만, 기업에 대해서 불매 활동을 민간에서 하는 건 좋아요. 그렇지만 우리 민주당이 나서서 이러한 것은 하지 않는 것이 원칙이다. 저는 그렇게 말씀드립니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 조승래 사무총장이나 정청래 대표에게 얘기하셔서. 여전히 자제는 유효하다고 조승래 사무총장이 아침 SBS 라디오에 출연해서 얘기했거든요?



▶ 박지원 / 더불어민주당 의원 : 거기는 당 지도부이기 때문에 당원들과 특히 호남 정서를 대변해서 말씀할 수 있어요. 그렇지만 저는 또 저로서 얘기를 할 수 있어야죠. 그런다고 장동혁 대표가 커피 들고 유세하러 가고 이런 것 또 보기에 흉해요. 그렇기 때문에 여야 공히 정치권에서 잘못한 정용진 회장의 태도에 대해서는 오늘 아침에 모든 사설들이 미흡하다 했잖아요? 이러한 것은 지적할 수 있지만, 불매운동을 하고 기업 활동을 방해하는 것은 옳지 않다. 그래서 저는 김부겸 후보가 아주 적절한 말씀을 했다. 이렇게 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 박지원 의원은 부산 혹시 다녀오셨습니까?



▶ 박지원 / 더불어민주당 의원 : 네 그렇죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 북갑도 다녀오셨습니까?



▶ 박지원 / 더불어민주당 의원 : 네.



▷ 주영진 / 앵커 : 하정우 후보. 지금 부산 북갑 분위기가 좀 묘하게 흐르는 것 같다. 이런 언론 보도가 많고 여론조사 결과도 좀 그렇게 나오는 것 같은데?



▶ 박지원 / 더불어민주당 의원 : 다 묘하게 흘러가요. 제가 딱 집어서 얘기했잖아요. 만약에 이번 선거에 김관영, 한동훈, 조국. 이 세 사람이 당선되면 우리 민주당이 어려워진다. 그래서 제가 얘기한 의도는 ‘이 세 지역은 반드시 승리하자. 당에서 관심 갖고 밀자’라고 한 건데, 그 말씀이 끝나자마자 이 세 곳이 핫 플레이스로 지금 대두됐는데. 저는 부산 시민들의 민주 의식과 집단 지성을 믿습니다. 그래서 전재수 시장이 부산을 해양 물리 중심 도시로 만들겠다. 해서 해수부도 이전하고 업체 몇 개도 가기로 결정했잖아요. 이건 성공적이에요. 그런데 여기서 그치지 않고 AI 중심 도시로도 우리가 가자. 그래서 하정우 수석을 그리 모셔 왔다고 하면 저는 부산 시민들이 미래로 가는 길은 하정우를 당선시키는 것이다, 해서 저는 염려하지 않습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 박지원 의원이 민주당 소속이시기 때문에 얘기를 하다가, 객관적으로 얘기를 하는 듯하다가, 나중에는 항상 민주당 후보의 당선을 믿어 의심치 않는다라고 결론이 간다.



▶ 박지원 / 더불어민주당 의원 : 저는 민주당입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그래서 제가 말씀드린 겁니다. 혹시 시청자분들 오해하시지 말라고.



▶ 박지원 / 더불어민주당 의원 : 오해 안 해요. 제 말이 옳기 때문에, 그렇게 강조할 필요가 없어요.



▷ 주영진 / 앵커 : SBS가 또 그렇다고 할까 봐, 그건 아니다 이 얘기를 드리는 거죠. 민주당 박지원 의원의 생각이 그렇습니다.



▶ 박지원 / 더불어민주당 의원 : 그렇죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 전재수 후보, 김경수 후보도 상당히 지금 접전을 펼치고 있는 것 같아요?



▶ 박지원 / 더불어민주당 의원 : 영남 지역이 다 진영 논리로 지역 논리로 그렇게 간다니까요.



▷ 주영진 / 앵커 : 그러니까 지도부의 메시지가 영남 지역의 민주당 후보들을 돕는 쪽으로 나와야 하는 것 아니냐. 이게 다 살펴봐야 될 거 아니에요.



▶ 박지원 / 더불어민주당 의원 : 그 메시지를 김부겸 후보가 총리나 여러 가지 정치적 무게로 봐서 이끌어줘야 하는데, 이번 선거에서 스타벅스에 대한 얘기를 제일 잘했다, 이거죠. 그런 메시지가 나와야 돼요. 그래서 김부겸다운 메시지가 나오도록 해야지, 다른 사람이 얘기하면 박지원이가 뭐라고 얘기하더라도 영향력 없어요. 그래서 그런 것이 나와야 된다. 저는 그렇게 봅니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 이번에 말이죠. 저희가 늘 접전 지역, 관심 지역 이렇게 얘기하다가 그랬는데. 저는 박지원 의원 나오시니까 갑자기 이 생각이 드는데, 이번에 광역단체장에 출마한 우상호 후보 강원도지사에 출마한. 그리고 인천 연수에 출마한 송영길 국회의원 후보, 경기도 하남갑에 출마한 이광재 국회의원 후보. 이런 민주당의 중진, 86세대들이 대거 당선이 돼서 원내에 들어온다거나 광역단체장이 된다면 이게 민주당의 어떤 구도에서, 특히 정청래 대표 다음 8월 전당대회를 앞두고 있는데 이 중진들이 대거 귀환하게 되면 이 민주당에 지금은 얘기할 수 없지만 뭔가 큰 변화나 도전, 새로운 변화의 흐름, 정청래 대표는 또 긴장할 수밖에 없고. 다들 정청래 대표가 편하게 상대할 수는 없는 정치인들이잖아요?



▶ 박지원 / 더불어민주당 의원 : 제가 인천 연수의 송영길, 거의 됩니다. 그리고 특히 하남 이광재 후보는 제가 하루 가 있었는데 잘하고 있습니다. 잘될 거예요. 그렇지만 정청래 대표도 민주당의 정권 재창출을 위해서 긴장해야 돼요. 그렇기 때문에 그러한 중진들이 다 당선돼서 치열한 경쟁을 하는 것은 민주당의 미래가 있다는 정당으로 국민들이 인식할 수 있기 때문에, 이번에 그런 분들을 다 당선시켜 달라. 이렇게 말씀드립니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 지금 정청래 대표는 대구나 경북 또 전라북도 쪽을 좀 가기가 쉽지 않은. 지난번에 갔다가 전라북도 쪽에서는 또 김관영 후보 지지자들이 상당히 격렬하게 항의하면서 이게 또 내부에서 문제가 되고 고발도 하겠다. 이런 얘기도 나왔었는데?



▶ 박지원 / 더불어민주당 의원 : 이번에 정청래 대표는 민주당 공천을 가장 공정하고 평화롭게 했어요. 으레 공천을 하고 나면 천하의 김대중 총재 같은 분도 동교동 집을 다 때려 부수니까 다 도망쳐서. 호텔에서 자고 제가 이리저리 다니면서 메신저 역할을 했잖아요.



▷ 주영진 / 앵커 : 선거 때마다, 공천 때마다 일어나는 불상사들이 있었죠.



▶ 박지원 / 더불어민주당 의원 : 그런데 이번에 없는데. 그러한 몇 사람이 하는 것은 없어야 좋을 일이지만, 있어도 그건 아무 문제가 없다 하는 말씀을 드리고요. 공천이 끝나면 특히 호남에서 민주당의 지지도가 빠집니다. 약 20~30% 분들이 공천이 안 되니까 다 난리예요. 저희 지역구인 해남·완도·진도에서도 제가 가기 힘들 정도로 거센 반응이 있어요. 그렇지만 결국 선거가 가까워지면 뭉쳐진다. 그래서 큰 걱정을 하지 않아도 될 겁니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 조금 이따가 경기도 용인 간다고 그러셨죠? 거기도 상당히 저희가 기초단체장을 여기서 다루지는 않았습니다만, 수도권 기초단체장 선거 가운데는 정말로 반도체 산단이 있는 곳이기 때문에. 민주당 현근택 후보와 국민의힘 이상일 후보 현 시장이기도 하고, 상당히 지금 접전이 펼쳐지는 것 같다는 보도를 제가 봤는데. 분위기가 상당히 뜨겁죠?



▶ 박지원 / 더불어민주당 의원 : 그렇기 때문에 제가 가는데. 이상일 후보가 잘 아시다시피 기자 출신이고 또 우리 청와대도 출입하고 저하고도 가까워요. 국회의원도 한 번 하신 분인데. 그분의 고향이 호남이에요. 선친이 함평에서 국회의원 세 번 하신 이진현 의원인데, 김대중 총재하고 별로 안 좋게 헤어졌죠. 현근택 후보는 변호사로 아주 탁월한, 또 TV 패널로도 아주.



▷ 주영진 / 앵커 : 주영진의 뉴스브리핑에도 두 후보가 보니까 다 나왔었네요. 저하고도 올해 방송했네요.



▶ 박지원 / 더불어민주당 의원 : 제주도 출신이에요. 핫하니까 제가 가면, 제가 가면 호남 향우들은 좀 단결될 거예요.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 박지원 의원 찾는 곳이 상당히 많은 모양이군요.



▶ 박지원 / 더불어민주당 의원 : 많은데, 제가 AI로 박지원을 몇 개 만들었으면 좋겠습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 몸이 하나인데 원하는 데는 많고. 박지원 의원을 찾는 곳은 다 접전 지역이다. 이렇게 보면 되겠네요?



▶ 박지원 / 더불어민주당 의원 : 대개는 그래요. 그래서 앞으로 꼭 되는 곳을 더 받으려고, 선거는 욕심이니까 그렇게 초청하는데. 매정하게 끊고 전라북도 같은 몇 곳에 치중하려고 합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 민주당 박지원 의원과의 인터뷰는 여기까지 듣도록 하겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다.



▶ 박지원 / 더불어민주당 의원 : 파이팅.



▷ 주영진 / 앵커 : 고맙습니다.



▶ 박지원 / 더불어민주당 의원 : 감사합니다.



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