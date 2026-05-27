[여담야담] 엎치락뒤치락 대구시장 선거…ARS vs 전화면접 여론조사 차이는?

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 박성준 더불어민주당 의원, 김용태 국민의힘 의원, 손석민 SBS 논설위원

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● 김부겸, "'스벅' 그만" 호소

박성준 / 더불어민주당 의원

"정청래 '정용진 사과 부족' 발언, 역사성 제고하자는 근본적 취지"



김용태 / 국민의힘 의원

"민주 '스벅' 강공, 대구보다는 호남이 더 중요하다고 판단한 듯"



● 대구시장 '초접전'

박성준 / 더불어민주당 의원

"ARS 조사, 진영이 훨씬 잘 반영돼"

"추세는 ARS, 정확도는 무선 전화면접이 높아"



김용태 / 국민의힘 의원

"ARS 조사에는 알뜰폰 이용자 반영 안 돼"



손석민 / SBS 논설위원

"여론조사, 전화면접·ARS 방식 차에 따라 결과 차이"

"ARS 조사, '샤이' 층 표심 더 많이 잡혀"



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

