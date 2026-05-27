제22회 제천국제음악영화제, 전년 대비 출품작 약 10% 증가…외연 확장

제22회 제천국제음악영화제(이하 JIMFF, 집행위원장 장항준)에 총 115개국 2,174편의 작품이 접수됐다. 이는 지난해 대비 약 10% 증가한 수치다.



이번 출품작은 국내 658편, 해외 1,516편으로 집계됐으며, 특히 국내 출품작 수는 역대 최다를 기록했다. 국내 장편 출품작 역시 전년 대비 71.2% 증가했다. 올해 영화제는 '국제음악영화경쟁', '국제경쟁', '뉴탤런트', '메이드 인 제천' 등의 부문을 중심으로 진행되었으며, 다양한 장르의 작품들이 출품됐다.



조명진 프로그래머는 이번 출품 결과에 대해 "음악영화를 넘어 영화와 음악이 만나는 창작 플랫폼으로 확장하고 있으며, 장르의 다양성과 새로운 창작자들의 참여가 확인됐다"고 평가했다.



제천국제음악영화제 측은 예비심사위원회의 심사를 거쳐 상영작을 선정할 예정이며, 영화제 기간 본심을 통해 각 부문 수상작을 결정해 폐막식에서 발표할 계획이다.



제22회 제천국제음악영화제는 오는 9월 3일부터 8일까지 충북 제천시 일원에서 열린다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)