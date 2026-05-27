교미 중인 뱀을 맨손 '덥석'…미 보건장관, 또 기행 논란

이미지 확대하기

▲ 뱀을 보여주는 로버트 F.케네디 주니어 미국 보건복지부 장관

로버트 F. 케네디 주니어 미국 보건복지부 장관이 맨손으로 뱀 두 마리를 붙잡는 영상을 공개했다고 현지시간 26일 미국 인터넷 매체 더힐이 보도했습니다.케네디 장관이 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 올린 동영상에 따르면 그는 테라스 구석에서 교미 중인 뱀 두 마리를 맨손으로 붙잡았습니다.이 장면을 목격한 케네디 장관의 배우자 세릴 하인즈는 연신 "왜 그러는 거냐"라고 소리를 쳤지만, 케네디 장관은 개의치 않고 카메라 방향으로 뱀을 들어 보였습니다.이 과정에서 뱀 한 마리가 케네디 장관의 손가락을 물었지만, 그는 끝까지 뱀을 놓지 않았습니다.배우자 하인즈는 케네디 장관에게 "당신은 제정신이 아니야"라고 말했습니다.72세인 케네디 장관은 과거에도 각종 동물 관련 기행으로 구설에 올랐습니다.그는 2014년 도로에서 발견한 새끼 곰 사체를 뉴욕 센트럴파크까지 운반해 유기했습니다.또한 케네디 장관의 딸은 과거 인터뷰에서 '40년 전 아버지가 매사추세츠 해안에 떠밀려온 고래 사체의 머리를 전기톱으로 잘라냈다'고 주장했습니다.케네디 장관은 지난해 시민단체의 고발로 이 사건과 관련해 미국 국립해양수산청의 조사를 받았습니다.케네디 장관은 이달 초에는 살아있는 야생조류를 손에 들고 있는 사진을 인터넷에 공개하기도 했습니다.(사진=X 캡처, 연합뉴스)