부산에 뜬 전현직 대통령…"부끄러움 몰라" "불법 선거개입"

6·3 지방선거를 일주일 앞두고 전·현직 대통령들이 부산을 찾았습니다.



이재명 대통령은 어제(26일) 경남 창원에서 열린 미래국방전략위원회를 주재한 뒤 부산 자갈치시장을 찾아 김혜경 여사와 함께 상인과 시민들을 만났습니다.



이 대통령은 시장에서 시민들과 악수하고 사진 촬영을 진행한 뒤 온누리상품권으로 돌멍게와 전복 등을 직접 구매하기도 했습니다.



대통령실은 이번 시장 방문이 지역경제 점검 차원이라고 설명했지만, 국민의힘에서는 대통령이 부산지역 '선거 개입'에 나섰다고 주장했습니다.



국민의힘 장동혁 대표는 오늘 자신의 SNS에 "선거가 많이 급한지 이재명은 전국 시장 투어 중"이라며 "어제는 서소문 사고가 발생했는데도 자갈치시장에서 '회 파티'를 벌였다'는 내용의 글을 올렸습니다.



박근혜 전 대통령도 부산을 포함해 전국에서 국민의힘 후보들의 유세 지원에 나서고 있어 민주당도 반격에 나섰습니다.



박 전 대통령은 오늘 경남 진주 중앙시장을 찾아 박완수 국민의힘 경남도지사 후보의 지원 유세를 펼쳤습니다.



이어 울산과 부산을 방문해 박형준 부산시장 후보 등 지원을 계속했는데, 더불어민주당 정청래 대표는 이에 대해 "국민들의 촛불혁명으로 탄핵당한 대통령이 지금도 부끄러움을 모르고 돌아다니고 있다"고 비판했습니다.



이어서 "뻔뻔하게 성찰 없는 퇴행적 모습에 국민들께서 준엄한 심판을 내려주시길 바란다"며 공세를 펼쳤습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 김나온, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)