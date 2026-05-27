사전투표 이틀 앞두고…민주·진보, 경남지사 후보 김경수로 단일화

▲ 김경수 경남지사 후보

6·3 지방선거 사전투표일을 이틀 앞둔 오늘(27일), 더불어민주당과 진보당이 경남지사 후보를 김경수 후보로 단일화했습니다.김경수 민주당 경남지사 후보와 전희영 진보당 경남지사 후보는 오늘 오후 경남도청에서 공동 기자회견을 열고 이 같은 단일화 사실을 발표했습니다.오는 29일부터 30일까지 진행되는 사전투표가 임박한 점을 고려해 여론조사 없이 전희영 후보가 김경수 후보 지지를 선언하고 사퇴하는 방식으로 결정됐습니다.전 후보는 사퇴 이후 김 후보 선거대책위원회 총괄선대위원장을 맡아 공동 선거운동을 이어갈 예정입니다.양측은 내란 종식과 사회 대개혁을 매개로 단일화에 합의했다고 설명했습니다.전 후보는 "경남에서 국민의힘을 심판하고, 내란을 완전히 끝내고자 김 후보로 조건없는 단일화를 결심했다"고 밝혔습니다.김 후보는 "내란에 반대하는 두 후보가 단일화에 합의했다"며 "내란 청산을 위해 어려운 결단을 해준 전희영 후보에게 감사드린다"고 전했습니다.이어 김 후보는 "합리적 보수에서 진보까지 경남도민을 대통합시키고 그 힘으로 경남의 미래를 끌어나갈 후보냐, 아니면 '내란 반대'를 말하지 못하고 '윤어게인', 탄핵반대세력에 끌려다니며 경남을 과거로 되돌릴 후보냐를 선택하는 것으로 경남 선거 구도가 명확해졌다"고 강조했습니다.두 후보는 기자회견과 함께 공동 정책협약도 체결했습니다.양측은 이번 단일화가 단순히 선언적·형식적인 차원을 넘어 공공의료 강화, 산업전환·노동권 보장, 농어업 지원 확대, 청년·기후정책 추진 등 경남 발전을 위한 실질적 협력을 약속하는 것이라고 설명했습니다.단일화 과정에 함께한 경남 시민사회는 '새로운 경남 사회대개혁위원회'를 구성해 양측의 공동 협약을 지원하기로 했습니다.이로써 김경수, 전희영, 박완수 후보 3명이 출마했던 경남지사 선거는 전 후보의 사퇴에 따라 김경수, 박완수 후보 간 2파전으로 치러지게 됐습니다.