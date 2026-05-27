사전투표 이틀 앞두고…민주·진보, 경남지사 후보 김경수로 단일화

▲ 김경수 경남지사 후보
6·3 지방선거 사전투표일을 이틀 앞둔 오늘(27일), 더불어민주당과 진보당이 경남지사 후보를 김경수 후보로 단일화했습니다.
김경수 민주당 경남지사 후보와 전희영 진보당 경남지사 후보는 오늘 오후 경남도청에서 공동 기자회견을 열고 이 같은 단일화 사실을 발표했습니다.
오는 29일부터 30일까지 진행되는 사전투표가 임박한 점을 고려해 여론조사 없이 전희영 후보가 김경수 후보 지지를 선언하고 사퇴하는 방식으로 결정됐습니다.
전 후보는 사퇴 이후 김 후보 선거대책위원회 총괄선대위원장을 맡아 공동 선거운동을 이어갈 예정입니다.
양측은 내란 종식과 사회 대개혁을 매개로 단일화에 합의했다고 설명했습니다.
전 후보는 "경남에서 국민의힘을 심판하고, 내란을 완전히 끝내고자 김 후보로 조건없는 단일화를 결심했다"고 밝혔습니다.
김 후보는 "내란에 반대하는 두 후보가 단일화에 합의했다"며 "내란 청산을 위해 어려운 결단을 해준 전희영 후보에게 감사드린다"고 전했습니다.
이어 김 후보는 "합리적 보수에서 진보까지 경남도민을 대통합시키고 그 힘으로 경남의 미래를 끌어나갈 후보냐, 아니면 '내란 반대'를 말하지 못하고 '윤어게인', 탄핵반대세력에 끌려다니며 경남을 과거로 되돌릴 후보냐를 선택하는 것으로 경남 선거 구도가 명확해졌다"고 강조했습니다.
두 후보는 기자회견과 함께 공동 정책협약도 체결했습니다.
양측은 이번 단일화가 단순히 선언적·형식적인 차원을 넘어 공공의료 강화, 산업전환·노동권 보장, 농어업 지원 확대, 청년·기후정책 추진 등 경남 발전을 위한 실질적 협력을 약속하는 것이라고 설명했습니다.
단일화 과정에 함께한 경남 시민사회는 '새로운 경남 사회대개혁위원회'를 구성해 양측의 공동 협약을 지원하기로 했습니다.
이로써 김경수, 전희영, 박완수 후보 3명이 출마했던 경남지사 선거는 전 후보의 사퇴에 따라 김경수, 박완수 후보 간 2파전으로 치러지게 됐습니다.
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