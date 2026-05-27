[연예PICK] "저도 한강 몇번 갔다" 장사의 신 '눈물'…김세의 구속되자 '가세연 접수' 나섰다

유튜브 채널 가로세로연구소의 김세의 대표가 배우 김수현 관련 허위사실 유포 등의 혐의로 구속됐습니다.



서울중앙지법은 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반, 명예훼손, 협박 등의 혐의를 받는 김세의 대표에 대해 "증거 인멸 및 도주 우려가 있다"며 구속영장을 발부했습니다.



김 대표는 자신의 구속영장에 대해 "허위 사실의 범벅"이라며 혐의를 전면 부인했지만, 법원은 이 같은 주장을 받아들이지 않은 겁니다.



특히 어제(26일) 영장실질심사가 열린 법원 앞에서는 눈길을 끄는 장면이 포착됐습니다.



김 대표 뒤편에서 큰 소리로 외치던 인물은 유튜브 '장사의 신' 운영자 은현장 씨였습니다.



은 씨는 현재 가세연 법인 지분 50%를 보유하고 있습니다.



김 대표와 장기간 경영권 분쟁과 고소·고발전을 이어오고 있습니다.



2년여 전 가세연 측은 은 씨에 대한 코인 사기 등 각종 의혹 제기를 했습니다.



이후 무혐의 처분을 받자 가세연 지분을 직접 사들이며 경영권 확보에 나선 바 있습니다.



은 씨는 라이브 방송 도중 김 대표의 구속 소식에 말을 잇지 못하고 눈물을 보였습니다.



[은현장/유튜버 '장사의 신' : 2년 6개월 동안 가족들이 너무 힘들어했습니다. 김수현 씨 마음을 안다고 했던 건 여론의 뭇매를 맞는 기분을 안다는 뜻이었습니다. 저도 한강을 몇 번 갔습니다.] 이런 내용으로



또 향후 가로세로연구소 경영권 확보 계획도 분명히 밝혔습니다.



임시이사 지위 인정 가처분을 신청하고, 구속과 무관하게 대표이사 해임 절차를 밟겠다는 겁니다.



김세의 대표의 구속 이후 배우 김수현 측도 공식 입장을 냈습니다.



김수현의 소속사 골드메달리스트는 "가로세로연구소 측이 제기한 각종 의혹과 증거는 사실이 아닌 것으로 확인됐다"며, "철저한 수사와 법적 절차를 통해 진실이 밝히기 위해서 1년을 기다렸다"고 입장을 알렸습니다.



(취재: 강경윤, 영상편집: 정용희, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스부)