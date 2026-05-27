'마곡 LG전자 직원 피습' 협력업체 직원 긴급체포…"업무 갈등"

▲ 서울 강서구 LG전자 사업장에서 흉기 사건이 발생한 27일 경찰 과학수사대가 사업장을 나서고 있다.

서울 강서구 LG전자 사무실에서 LG전자 임직원에게 흉기를 휘두른 60대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.서울 강서경찰서는 오늘(27일) LG전자 협력업체 직원 60대 남성 A 씨를 살인미수 혐의로 긴급체포했다고 밝혔습니다.A 씨는 오늘 오전 11시 20분쯤 LG전자 마곡업무센터 2층에서 LG전자 임직원인 50대 남성과 40대 남성에게 흉기를 휘두른 혐의를 받습니다.두 사람은 옆구리와 팔을 다쳐 병원으로 옮겨졌지만 생명엔 지장이 없는 것으로 전해졌습니다.도망친 A 씨는 오전 11시 50분쯤 디지털미디어시티역 근처에서 경찰에 긴급 체포됐습니다.A 씨는 협력업체 직원이지만 LG전자 마곡업무센터로 출근해왔다며, 최근 2년 동안 피해자들에게 직장 내 괴롭힘을 당해 화를 참지 못하고 범행했다고 주장한 것으로 전해졌습니다.A 씨 주장에 대해 LG전자는 실제로 직장 내 괴롭힘이 있었는지 사실관계를 파악하고 있습니다.경찰은 구체적인 범행 경위와 직장 내 괴롭힘을 당했다는 주장이 사실인지를 조사할 방침입니다.(사진=연합뉴스)