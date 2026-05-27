허훈·송교창 빠진 남자 농구 대표팀, 문정현·박지훈 대체 발탁

▲ 지난 3월 1일 일본 오키나와현 아레나에서 열린 2027 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선 1라운드 B조 4차전 일본과의 경기에서 선수들이 국기에 경례하고 있다

부상으로 이탈한 허훈과 송교창(이상 KCC)을 대신해 문정현(kt)과 박지훈(정관장)이 남자 농구 대표팀에 합류합니다.대한민국농구협회는 오는 7월 열리는 2027 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선 1라운드 5∼6차전을 앞두고 국가대표 훈련 대상자 16인 명단을 변경했다고 오늘(27일) 밝혔습니다.농구협회는 부상을 당한 허훈과 송교창이 제출한 진단서를 바탕으로 성인 남자 경기력향상위원회를 열어 대체 선수로 문정현과 박지훈을 선발했습니다.두 선수가 니콜라이스 마줄스(라트비아) 감독 체제의 대표팀 명단에 이름을 올린 것은 이번이 처음입니다.이번 아시아 예선 1라운드는 내년 카타르에서 열리는 월드컵 본선을 향한 첫 관문입니다.각 조 상위 3개 팀이 2라운드에 진출하며, 2라운드 성적에 따라 본선 진출권이 최종적으로 가려집니다.한국은 1∼2차전에서 중국에 2연승을 거뒀으나, 마줄스 감독 부임 후 치른 3∼4차전에서는 일본과 타이완에 연달아 덜미를 잡혔습니다.현재 2승 2패로 일본에 이어 조 2위를 기록 중인 대표팀으로서는 7월 안방에서 열리는 5∼6차전이 2라운드 진출을 결정지을 분수령이 될 전망입니다.대표팀은 오는 6월 1일 소집돼 약 한 달간의 강화 훈련에 돌입합니다.최종 엔트리 12명은 경기 전날 테크니컬 미팅을 통해 확정됩니다.한국은 7월 3일 타이완, 6일 일본과 고양 소노 아레나에서 차례로 격돌하며 두 경기 모두 오후 7시 30분에 치러집니다.(사진=FIBA 제공, 연합뉴스)