논란 부른 길거리 유세…핫팬츠 입히고 치어리딩 시켰다

강기윤 국민의힘 경남 창원시장 후보의 소셜미디어에 올라온 지난 23일 경남 창원시 의창구 길거리 유세 현장 사진.



유세 차량에 올라 손을 흔드는 강 후보 앞에서 흰색 반바지 차림 여성 선거운동원들이 마치 '치어리딩' 하듯 춤을 추고 있습니다.



이 선거운동원들은 강 후보와 함께 횡단보도 앞에 서서 지나가는 차량을 향해 손을 흔들기도 했습니다.



짧은 반바지 차림의 여성들을 대거 동원해 6·3 지방선거 유세에 나선 강 후보에 대해 "시대착오적"이라는 비판이 쏟아지고 있습니다.



한국여성정치네트워크는 어제(26일) 논평을 통해 "성평등한 지역사회를 만들고 구조적 성차별을 해소해야 할 책임이 있는 자치단체장 후보가 공적 영역에 참여한 여성들의 노동을 여전히 남성 중심적 시각에 맞춘 '볼거리'로 소비하고 있다"고 지적했습니다.



그러면서 "국민의힘과 강기윤 후보 캠프는 선거판을 퇴행시키는 시대착오적 유세 연출을 즉각 중단하라"고 촉구했습니다.



한국여성정치네트워크는 선거운동원들이 이런 복장이나 춤을 선거 캠프로부터 요구받더라도 거부하기 어렵다는 점을 강조했습니다.



단체는 "국민의힘과 강 후보 캠프는 불평등한 고용 관계를 이용해 여성 노동자들에게 성역할 고정관념을 강요하고 유세 현장 분위기를 띄우는 수단으로 소비했다"고 질타했습니다.



기업가 출신 정치인인 강 후보는 국민의힘 전신인 새누리당과 미래통합당에서 창원 성산구 국회의원으로 두 차례 당선됐습니다.



제22대 총선에서 낙선한 뒤 윤석열 정부 시절인 2024년 11월 한국남동발전 제9대 사장에 임명됐고, 이번 6·3 지방선거를 앞둔 올해 2월 사임했습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 류지수, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)