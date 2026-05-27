미 우주군, 스페이스X와 '골든돔' 핵심 기반 구축 계약

▲ 스페이스X 스타십 로켓

미국 우주군이 차세대 공중 미사일 방어체계인 '골든돔' 프로젝트의 핵심 기반 구축 사업을 스페이스X에 맡겼다고 로이터 통신이 보도했습니다.이번 사업은 전 세계 군사 센서와 무기 플랫폼을 연결하는 고속 위성 통신 네트워크를 구축하는 것으로, 계약 규모는 22억 9천만 달러, 우리 돈 약 3조 4천억 원에 달합니다.특히 이번 계약에는 군을 위해 대용량·저지연 데이터 전송을 지원하는 '우주 데이터 네트워크(Space Data Network)' 백본 구축이 포함됐습니다.이 백본망은 미사일 경보·추적 센서의 데이터를 요격 시스템으로 거의 실시간으로 전송하는 핵심 통신 경로로, 트럼프 행정부 골든돔 프로젝트의 핵심으로 꼽힙니다.스페이스X는 내년 말까지 완전히 가동할 수 있는 프로토타입(시제품)을 제공하기로 했습니다.이 프로그램 책임자인 라이언 프레이저 우주군 대령은 "이번 사업이 전투원들의 역량을 엄청난 수준으로 올려줄 것"이라며 기대감을 나타냈습니다.앞서 미 우주군 마이클 거트레인 장군은 지난달 열린 상원 군사위원회 청문회에서 지금까지 골든돔 프로젝트에 229억 달러가 배정됐다고 보고하며, 2035년 골든돔 구축을 완료하기까지 총비용을 1천850억 달러 수준으로 추산했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)