'시총 1경' TSMC·엔비디아 저녁 회동…"양사 밀접히 협조 중"

▲ 웨이저자 TSMC 회장(좌)과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)

세계적 인공지능(AI) 붐의 대표적 수혜 기업인 미국 엔비디아와 타이완 TSMC 수뇌부가 저녁 회동을 갖고 양사 협력에 대해 논의한 것으로 전해졌습니다.현지시간 27일 연합보·공상시보 등 타이완매체에 따르면 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)와 웨이저자 TSMC 회장을 비롯한 양사 최고위층이 전날 저녁 타이완 타이베이의 한 식당에서 만났습니다.전 세계 기업 시가총액 1위인 엔비디아(5조 2천40억 달러·약 7천828조 원)와 6위 TSMC(2조 1천380억 달러·약 3천216조 원)의 시총 합계는 1경 1천조 원 정도인 만큼 이번 회동에 시장의 관심이 집중됐습니다.황 CEO는 신제품 '그레이스 블랙웰' 생산이 매우 순조롭게 진행 중이고 차세대 AI 슈퍼컴퓨터 베라 루빈 등도 이미 생산을 시작했다면서 TSMC에 감사를 표했습니다.이어 "향후 반년은 매우 바쁠 것"이라면서 "양사가 밀접히 협조 중이며 모든 필요한 생산능력과 부품 공급을 확보할 것"이라고 말했습니다.웨이 회장은 회동 후 취재진과 만나 TSMC가 엔비디아 주문을 모두 만족시킬 수 있는지 묻는 말에 "우리는 이미 매우 노력했다"고 밝혔습니다.타이완 업계에서는 이는 단순한 식사 자리가 아니며 AI 차세대 플랫폼 양산, 첨단 공정 및 패키징 증설과 관련해 양사 최고위층 간 협조 단계에 진입했다는 해석을 내놓고 있습니다.한 업계 소식통은 "양사 AI 분야 핵심 의사결정단이 전면에 참석했다"며 "후속 AI 플랫폼 양산 속도, 공급망 협력 및 생산능력 관리 등이 높은 수준의 통합작전 단계에 들어갔다는 의미"라고 봤습니다.황 CEO는 지난해 10월 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 서울 강남구의 한 치킨집에서 이른바 '깐부회동'을 했으며, 정 회장과는 올해 1월 가전·정보기술(IT) 전시회 'CES 2026'에서도 만난 바 있습니다.(사진=공상시보 캡처, 연합뉴스)