산부인과의사회, 정부 모자의료 대책에 "인력 없으면 무용지물"

▲ 산부인과

대한산부인과의사회는 정부가 어제(26일) 발표한 '고위험 임산부·신생아 및 응급의료체계 개선방안'에 대해, 현장에서 실제로 진료를 담당할 의사와 간호 인력이 확보되지 않는다면 모든 시스템이 무용지물이 될 것이라고 지적했습니다.의사회는 오늘 입장문을 내고, 정부가 분만 현장의 위기를 공식 인정한 점과 전원·이송체계를 강화한 조치는 환영하지만, 이는 환자를 받아줄 병원과 인력이 존재할 때만 의미가 있다고 밝혔습니다.특히 권역 모자의료센터의 인력난을 해결하기 위해 지역 분만병원의 전문의가 센터에서 당직이나 시간제로 근무할 수 있도록 규제를 완화한 대책을 강하게 비판했습니다.산부인과의사회는 이를 "행정적으로 봉합하려는 임시 조치에 가깝다"며, 현재도 업무 과중에 시달리는 일선 분만의들을 더욱 혹사해 시스템을 유지하려는 방식이기 때문에 결국 또 다른 의료사고나 인력 이탈로 이어질 것이라고 우려했습니다.의사회는 고위험 산모와 신생아가 병원을 찾아 표류하는 현상이 단발성 사고가 아닌 구조적 붕괴의 결과라고 진단하며, 근본적인 해법으로 산부인과 인력 양성 구조와 보상 구조, 근무 환경의 전면적인 개편을 요구했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)