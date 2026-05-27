LG 마곡업무센터서 2명 흉기 피습…용의자 긴급체포

▲ LG전자

LG전자 사무실에서 직장 내 괴롭힘을 주장하며 칼부림을 벌인 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.경찰은 오늘(27일) 오전 11시쯤 서울 강서구 LG전자 마곡업무센터 2층에서 흉기를 휘둘러 2명에게 중상을 입힌 남성 A 씨를 정오께 살인미수 혐의로 긴급 체포했습니다.LG전자 협력업체 직원인 A 씨는 LG전자 임직원인 50대 남성과 40대 남성을 차례로 흉기로 찌른 혐의를 받습니다.이들은 각각 옆구리와 팔에 중상을 입어 병원으로 이송됐지만 둘 다 생명에는 지장이 없는 상태로 전해졌습니다.경찰은 오늘 오전 11시 18분 '남성 두 명이 칼에 찔린 채 쓰러져 있다'는 신고를 받고 출동해 용의자를 추적하던 중 디지털미디어시티(DMC)역 인근에서 A 씨를 발견해 체포했습니다.A 씨는 자수하기 위해 경찰과 통화하면서 경찰서로 이동 중 붙잡힌 것으로 알려졌습니다.A 씨는 피해자들에게 직장 내 괴롭힘을 당하다가 순간 화를 참지 못하고 범행했다고 주장하는 것으로 전해졌습니다.A 씨의 신병을 확보한 경찰은 구체적인 범행 경위를 조사할 방침입니다.(사진=연합뉴스)