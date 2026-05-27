"NO, NO, NO…" 빈 살만, 트럼프 '아브라함 협정' 압박에 격분

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령과 무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자

도널드 트럼프 미국 대통령이 이스라엘과의 관계 정상화를 위한 '아브라함 협정' 체결을 압박하자 무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자가 격분했다고 영국 일간 더타임스가 26일(현지시간) 보도했습니다.아브라함 협정은 트럼프 대통령 집권 1기 때 미국의 중재로 아랍에미리트(UAE), 바레인, 모로코, 수단이 이스라엘과 외교 관계 수립에 합의한 일련의 협정입니다.트럼프 2기 행정부는 사우디 등 다른 중동 국가로 협정을 확대하려고 노력해왔습니다.트럼프 대통령은 이란 종전 담판과 맞물려 지난 23일 사우디를 비롯한 주요 중동국 정상들과의 전화회의에서 아브라함 협정 체결을 제안한 것으로 알려졌습니다.그러나 더타임스에 따르면 이 통화는 빈 살만 왕세자에게 좌절감을 안겼습니다.그는 트럼프 대통령과 긴밀한 관계를 유지하면서도 이스라엘과 관계를 정상화하라는 압박을 막아내고 있었기 때문입니다.한 소식통은 빈 살만 왕세자가 이번 통화로 더욱 "격분"했다고 전하며 "(트럼프에게) '노'(NO)라고 100번이나 말했고, 앞으로 또 100번을 더 말해야 하기 때문"이라고 말했습니다.빈 살만 왕세자는 그의 아버지 세대와 달리 팔레스타인 문제를 사우디의 이익을 저해할 수 있는 핵심 사안으로 보지 않는 세대로 통합니다.사우디는 바이든 행정부 때 미국과의 방위 조약을 대가로 이스라엘과의 관계 정상화 검토에 나선 바 있습니다.당시 합의에 근접했으나 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 팔레스타인 국가 인정에 대한 확약을 거부하면서 결렬됐다고 사우디와 미국 당국자들은 전했습니다.사우디는 이스라엘에 관계 정상화 조건으로 팔레스타인 국가 인정에 대해 구체적이고 되돌릴 수 없는 일정을 제시하도록 요구하지만, 이스라엘은 이를 거부해왔습니다.한 소식통은 사우디의 입장이 변하지 않았다며 "팔레스타인이 국가로 가는 길에 실질적인 조치가 필요한데 지금으로서는 그것이 가까워 보이지 않는다"고 말했습니다.이 같은 사우디의 입장은 가자 전쟁과 이란 전쟁을 거치면서 이스라엘에 대한 여론이 악화하자 더욱 강경해진 것으로 알려졌습니다.특히 이란 전쟁은 이란이 중동 지역의 위협이라는 점은 확인시켰지만, 이스라엘 역시 미국을 분쟁으로 끌어들이는 데 일조한 위험한 존재라는 점을 부각하는 계기였다고 더타임스는 설명했습니다.영국 싱크탱크 채텀하우스의 사남 바킬 중동·북아프리카국장은 강경한 입장을 유지하는 사우디에 대한 트럼프 대통령의 압박에 대해 "이는 트럼프의 전형적인 모습이자, 완전히 분위기 파악을 못 하는 요구"라고 짚었습니다.(사진=게티이미지)