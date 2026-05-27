"공화당 지지층 바닥이 붕괴됐어요!" 트럼프 극찬 받은 데이터 분석가의 '새 여론조사'…팬심 돌아선 '핵심 이유'? (트럼프 NOW)

도널드 트럼프 미국 대통령의 핵심 지지층인 공화당 유권자들 사이에서도 경제 현안에 대한 지지세가 흔들리고 있다는 분석이 나왔습니다.



CNN 데이터 분석가 해리 엔튼은 공화당 유권자를 대상으로 한 트럼프 대통령의 인플레이션 대응 순지지율이 2024년 재선 도전 당시 플러스 68%포인트에서 최근 마이너스 5%포인트로 떨어졌다고 밝혔습니다. 긍정 평가에서 부정 평가를 뺀 순지지율 기준으로 73%포인트 급락한 겁니다. 엔튼은 폭스뉴스 조사에서도 같은 항목이 마이너스 2%포인트로 나타났다며, "전체 유권자가 아니라 공화당 유권자 대상 조사"라고 강조했습니다.



휘발유 가격 문제에서도 비슷한 흐름이 나타났습니다. 엔튼은 연료·휘발유 가격에 대한 공화당원들의 트럼프 순지지율이 지난해 여름 플러스 51%포인트에서 최근 마이너스 4%포인트로 떨어졌다며, 핵심 민생 이슈에서 55%포인트가 이탈한 상황이라고 분석했습니다. 그는 "휘발유 가격이 올라가면 지지율은 내려간다는 것이 공화당 지지층 안에서도 드러났다"고 말했습니다.



트럼프 대통령은 최근 이란과의 전쟁이 끝나면 "휘발유와 석유 가격이 바위처럼 뚝 떨어질 것"이라고 주장했지만, CNN 비즈니스 전문 기자 맷 이건은 유가 하락이 단기간에 이뤄지기 어렵다고 지적했습니다. 이건은 호르무즈 해협이 기뢰가 깔린 전장이었던 만큼 선박을 빠르게 빼내기 어렵고, 저장시설에 넘쳐나는 원유를 새 빈 유조선에 옮긴 뒤 생산을 재개하는 데만 2주에서 4주가 걸릴 수 있다고 설명했습니다.



종전 협상도 불확실성이 남아 있습니다. 마코 루비오 미국 국무부 장관은 합의 문구의 단어와 문장 하나까지 조율하는 데 며칠이 걸릴 수 있다며 "좋은 합의가 되거나, 합의가 아예 없거나 둘 중 하나"라고 말했습니다. 이란 외무부는 현 단계 협상의 초점은 전쟁 종식에 있으며 핵 문제의 세부 사항은 논의하고 있지 않다고 밝혔습니다.

공화당 내부에서도 우려가 나옵니다. 톰 틸리스 상원의원은 미국 정부가 불과 11주 전 이란의 방어망을 초토화했고 핵 물질 확보는 시간문제라고 설명했지만, 지금은 핵 물질이 이란에 남는 상황까지 받아들이는 듯한 태도를 보이고 있다며 "이게 대체 말이 되느냐"고 비판했습니다. 또 합의 조건이 확정되기 전 60일 휴전과 호르무즈 해협 정상화를 기대하는 것도 의문스럽다고 지적했습니다.



트럼프 대통령은 언론 보도에 강하게 반발하고 있습니다. 그는 이란이 항복 문서에 서명하더라도 뉴욕타임스와 CNN 등 이른바 "가짜 뉴스 언론"은 이란의 승리처럼 보도할 것이라고 주장했습니다. 하지만 얼마 전까지만 해도 CNN 여론조사에서 MAGA 공화당원의 지지율 100% 결과를 직접 인용했던 트럼프 대통령이, 이번에는 같은 CNN의 데이터 분석을 마주하게 된 셈입니다.



(구성 : 진상명, 영상편집 : 김혜주, 제작 : 디지털뉴스부)