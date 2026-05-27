[날씨] 동쪽 지역 비…금요일부터 다시 '맑음'

비구름이 동쪽으로 빠져나가면서 현재 일부 동쪽 지역에만 비가 내리고 있습니다.



어제(26일)부터 현재까지 제주 서귀포시에는 100mm가 넘는 폭우가 쏟아졌고요.



고흥과 진주 등 남부 곳곳에서도 50mm가 넘는 많은 비가 내렸습니다.



오늘 영남과 제주 지역은 오후까지 5 mm 안팎의 비가 더 내리겠고요.



인천과 경기 북부, 강원 북부 지역은 밤까지 비가 내릴 텐데요.



강수의 양은 5mm 안팎이 예상됩니다.



어제는 비가 내리면서 후텁지근했습니다.



오늘은 서울의 낮 최고 기온 25도로 평년 수준을 되찾겠고요.



동풍의 영향을 받는 강릉의 낮 최고 기온 20도, 태백은 19도에 머물겠고, 홍성의 낮 기온은 26도, 전주 28도, 광주는 27도까지 오르겠습니다.



내일 늦은 새벽부터 낮 사이 중부와 호남 지역에 비가 내리겠고요.



낮 한때 영남 내륙 지역에도 비가 내릴 때 있겠습니다.



비의 양은 5mm 안팎으로 많지 않겠습니다.



금요일부터는 다시 하늘이 맑게 드러나겠고요.



주 후반으로 가면서 다시 초여름 더위가 나타나겠습니다.



(안수진 기상캐스터)