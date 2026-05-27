뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

전국 최초 '여성 발달장애인 풋살팀 리그' 창단

유영수 기자
작성 2026.05.27 12:49 조회수
PIP 닫기
<앵커>

장애인의 스포츠 참여를 위한 다양한 시도가 이뤄지고 있는데요. 전국 최초로 수도권 6개 팀이 참여하는 여성 발달 장애인 풋살 리그가 창단했습니다.

유영수 기자입니다.

<기자>

경기도 용인시의 한 풋살 경기장.

유니폼을 입은 선수들이 코치와 함께 열심히 훈련하고 있습니다.

준비 운동부터 드리블까지, 진지한 모습으로 축구에 임하고 있습니다.

선수들은 2년 전 창단한 용인시 기흥 장애인 복지관 여성 장애인 풋살팀 '용기FC' 소속입니다.

일주일에 한 번 모여 약 2시간씩 풋살 연습을 하고 두 팀으로 나눠서 자체 경기도 하고 있습니다.

[강진주/'용기 FC' 선수 : 마음이 편하고, 기분이 좋아지고, 항상 웃으면서 하니까, 저는 축구가 좋아졌어요.]

용기FC를 비롯해 6개 여성 발달장애인 풋살 팀이 전국 최초로 리그를 창단했습니다.

용인시 3팀, 평택시 1팀, 인천광역시 2팀으로 선수들은 각 팀 10명씩, 모두 60명입니다.

리그를 만듦으로써 동기부여도 하고, 더 많은 관심과 참여를 끌어내기 위해서입니다.

[김선구/용인시 기흥장애인 복지관 관장 : 풋살팀 1개만 운영하다 보니까, 어떤 목적의식이라든지 이런 것들이 동기부여가 부족했습니다. 그래서 우리가 기존에 뜻이 있던 축구 풋살 팀들을 모아서 이번에 리그를 해보자….]

가을에는 풋살 우승컵을 놓고 토너먼트 형식의 정기 리그 경기도 펼칠 계획입니다.

[이진주/'에바다 FC' 선수 : 함께 즐길 수 있고, 함께 놀 수도 있어서 좋습니다. 여럿이 함께해서 승부를 낼 수 있어서 좋습니다.]

리그 주관 측은 해마다 리그가 열릴 수 있도록 지원이 이어지기를 기대하고 있습니다.

(영상취재 : 인필성)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영수 기자 사진
유영수 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지