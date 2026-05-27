이 대통령 "YS의 '해양강국 도약' 꿈 앞당길 것"

<앵커>



이재명 대통령이 '바다의 날' 기념식에 참석해 동남권을 해양 수도권으로 만들겠다고 밝혔습니다. 김영삼 전 대통령이 꿈꿨던 해양강국 대한민국의 꿈을 앞당기겠다고 다짐했습니다.



강민우 기자입니다.



<기자>



'부산에서 세계로, 바다에서 미래로'라는 슬로건 아래 열린 제31회 바다의 날 기념식.



이재명 대통령은 지난 1996년, 김영삼 정부의 해양수산부 출범을 '해양 강국 도약의 의지 표명'이라 평가했습니다.



[이재명 대통령 : 국민주권정부는 김영삼 대통령께서 꿈꾸었던 '해양강국 대한민국'으로의 힘찬 도약을 앞당길 것입니다.]



글로벌 통상질서와 공급망의 재편 속에 바다의 중요성은 그 어느 때보다 커졌다며, 한국이 유라시아와 인도태평양을 잇는 중심축이 되어 자유로운 항행과 열린 무역 질서를 수호하겠다고 강조했습니다.



또 부산을 비롯한 동남권이 그 관문 역할을 할 수 있게 '남부 해양수도권'을 육성하겠다고 밝혔습니다.



[이재명 대통령 : 항만과 공항, 철도와 도로가 이어지는 물류 인프라를 확충하고 남해안 전체를 아우르는 해양 관광벨트를 구축해 세계와 당당히 경쟁하는 '해양 경제권'으로 키워내겠습니다.]



해운·항만사업을 국가전략산업으로 육성하고, 해운 관련 공공기관, 해사법원, 동남권 투자 공사까지 집적한 '해양클러스터'를 완성하겠다고 약속했습니다.



이 대통령은 또, 남부 해양수도권 육성은 단순한 지역개발 사업이 아닌, 치열한 글로벌 경쟁 속 생존전략이자 균형성장 전략이라고도 강조했습니다.



오늘(27일) 기념식에서 이 대통령과 부인 김혜경 여사는 항해 실습을 마치고 돌아온 한국해양대 실습생을 격려하기도 했습니다.



(영상취재 : 정상보·하 륭, 영상편집 : 이승희})