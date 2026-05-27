MLB 김하성, 4타수 무안타 타율 0.105…2경기 연속 침묵

▲ 김하성(애틀랜타 브레이브스)

김하성(애틀랜타 브레이브스)이 타석에서 침묵하며 이틀 연속 안타를 치지 못했습니다.김하성은 오늘(27일) 미국 매사추세츠주 보스턴의 펜웨이 파크에서 열린 보스턴 레드삭스와 방문 경기에 8번 타자 유격수로 선발 출전해 4타수 무안타 2삼진에 그쳤습니다.23일 3경기 연속 안타 행진을 이어가며 타격감을 끌어올리던 김하성은 이틀 연속 침묵했습니다.시즌 타율은 0.105(38타수 4안타)로 떨어졌습니다.김하성은 상대 선발 좌완 랑헤르 수아레스를 상대로 힘을 쓰지 못했습니다.0대2로 뒤진 2회초 투아웃 1, 2루 볼카운트 1볼 2스트라이크에서 5구째 바깥쪽으로 많이 빠지는 시속 126.8㎞ 체인지업에 헛스윙 삼진을 당했습니다.4회초 투아웃 1루에서도 낮은 체인지업을 건드렸지만 3루수 땅볼에 그쳤습니다.팀이 빅이닝을 만들며 역전에 성공한 6회초 노아웃 2, 3루 기회에선 상대 바뀐 투수 우완 그레그 와이서트를 맞아 3루수 땅볼로 물러났습니다.7대4로 앞선 8회초엔 상대 네 번째 투수 우완 타이론 게레로와 풀카운트 승부 끝에 6구째 바운드되는 슬라이더에 방망이가 나오며 삼진 아웃됐습니다.여전히 수비에선 좋은 모습을 보여줬습니다.6회말 노아웃 만루 때 보스턴 미키 개스퍼의 내야 타구를 받아 직접 2루를 밟고 1루로 던져 병살타를 만들었습니다.이 수비로 1점만을 내주면서 위기에서 벗어났습니다.애틀랜타는 9회말 2점을 내주며 턱밑까지 추격을 당했지만 더 이상 실점하지 않으며 7대6으로 이겼습니다.37승 18패, 승률 0.673으로 내셔널리그(NL) 동부지구 1위를 지켰습니다.(사진=AP, 연합뉴스)