뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이주노동자 지게차에 묶고 조롱…한국인 동료 집행유예

유영규 기자
작성 2026.05.27 11:17 조회수
이주노동자 지게차에 묶고 조롱…한국인 동료 집행유예
일이 서툴다는 이유로 이주노동자를 지게차 화물에 묶고 조롱한 한국인 동료 작업자에게 징역형의 집행유예가 내려졌습니다.

광주지법 형사4단독 서지혜 판사는 오늘(27일) 특수체포, 근로기준법 위반 등 혐의로 기소된 정 모(54) 씨에게 징역 1년에 집행유예 2년, 180시간의 사회봉사 명령을 선고했습니다.

직장 내 불미스러운 사건을 예방하지 않은 혐의로 정 씨와 함께 기소된 전남 나주의 모 벽돌공장 법인은 벌금 500만 원을 선고받았습니다.

벽돌공장에서 일하던 정 씨는 지난해 2월 26일 스리랑카 국적의 동료 근로자 A(32) 씨를 벽돌 더미에 산업용 비닐로 감아 묶고 지게차로 들어 올려 약 10ｍ를 끌고 다닌 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.

정 씨는 A 씨의 벽돌 포장 업무가 미숙하다는 이유로 이러한 행동을 저지른 것으로 조사됐습니다.

재판부는 "피해자는 이 사건으로 모멸감과 정신적 고통을 느꼈을 것"이라며 "다만, 범행을 반성하고 합의가 이뤄져 피해자가 처벌을 원하지 않는 점 등을 참작했다"고 판시했습니다.

이 사건은 정 씨의 범행 장면이 고스란히 담긴 동영상을 이주노동자 지원 시민단체가 언론에 공개하면서 알려졌습니다.

공분이 확산하면서 이재명 대통령은 페이스북에 엄단 의지를 밝혔고, 노동 당국은 외국인 고용 취약 사업장 집중 감독에 나섰습니다.

피해자는 사건 이후 시민단체의 도움을 받아 광주지역 공장에 재취업했습니다.

(사진=광주전남이주노동자네트워크 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지