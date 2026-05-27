인터넷 광고 보고 '보복대행' 저지른 20대들 실형·벌금형

▲ 인천지법

인터넷 광고를 보고 이른바 '보복 대행' 범행을 저지른 20대들이 실형과 벌금형을 각각 선고받았습니다.인천지법 형사10단독 황윤철 판사는 폭력행위 등 처벌에 관한 법률상 공동재물손괴 등 혐의로 기소된 A(23) 씨와 B(27) 씨에게 각각 징역 1년 6개월과 벌금 800만 원을 선고했다고 오늘(27일) 밝혔습니다.A 씨 등은 지난 2월 2∼4일 충남 아산, 경기 부천, 인천 부평·남동구 등에서 피해자들 집 현관문에 래커칠을 하는 등 보복 대행 범행을 한 혐의로 기소됐습니다.이 중 3건은 A 씨 혼자서, 1건은 둘이 함께 범행했습니다.조사 결과 서울 강남 주점에서 일하며 알게 된 이들은 인터넷 검색을 통해 알게 된 광고방 링크에서 "돈을 '먹튀'한 사람들 집에 테러해주면 건당 100만 원을 주겠다. 일주일간 4건을 하면 끝난 뒤 400만 원을 준다"는 제안을 받고 범행에 가담했습니다.이들은 피해자들의 집 현관문에 빨간색 래커로 음란성 문구를 쓰고, 스파게티 소스, 쌈장, 공업용 접착제를 현관문 곳곳에 바른 것으로 조사됐습니다.또 '기다려라. 부모 집에도 간다'는 협박성 또는 음란성 문구가 담긴 유인물과 피해자의 자녀 사진이 담긴 A4용지를 문에 붙이기도 했습니다.A 씨 등은 보복 대행 인증을 위해 범행 장면을 휴대전화 동영상과 사진으로 촬영해 전송하는 등 치밀하게 범행했습니다.A 씨는 2024년 9월과 지난해 8월 사기죄로 징역 6개월을 각각 선고받고 복역 후 출소한 상태였습니다.황 판사는 "A 씨는 누범 기간에, B 씨는 집행유예 기간 중 범행했다"며 "A 씨는 피해자들로부터 용서받지 못했고 이들은 여러 범죄 전력도 있다"고 양형 이유를 밝혔습니다.