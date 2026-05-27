테슬라·스페이스X 합치나…"머스크, 합병 가능성 사내 논의"

▲ 일론 머스크

일론 머스크가 이끄는 전기차 기업 테슬라와 항공우주 기업 스페이스X가 한 회사로 합쳐질 것이라는 관측이 제기됐습니다.미국 CNBC 방송은 26일(현지시간) 복수의 익명 관계자를 인용해 머스크 최고경영자(CEO)와 사내 인사들이 테슬라와 스페이스X 합병에 대해 논의했다고 보도했습니다.합병 문제는 테슬라 내부에서 공개적으로 논의되고 있으며, 양사가 인사 교류도 진행 중인 것으로 알려졌습니다.무엇보다 머스크 CEO가 두 회사 이사회에 모두 이름을 올리고 있으며, 아이라 에렌프라이스 DBL 파트너스 설립자도 테슬라와 스페이스X 이사를 겸직하고 있습니다.안토니우 그라시아스, 스티브 저벳슨 등 스페이스X 현직 이사들은 과거 테슬라 이사회 멤버였습니다.찰스 쿠만은 테슬라와 스페이스X의 재료공학 부사장직을 맡고 있습니다.이외에도 머스크 CEO의 동생 킴벌 머스크 역시 과거 스페이스X 이사를 했다가 현재는 테슬라 이사회 명단에 포함돼 있습니다.금전적으로도 양사는 끈끈하게 엮여 있습니다.테슬라가 올해 1월 인공지능 기업 xAI에 20억 달러(약 3조 70억 원)를 투자했고, 스페이스X가 2월 xAI를 인수·합병(M&A)하면서 테슬라가 스페이스X의 지분을 확보하게 됐습니다.또 스페이스X는 2024∼2025년에 테슬라의 메가팩 배터리 에너지 저장 시스템을 6억 9천700만 달러에 구매했고, 지난해에는 테슬라의 고가 자동차인 사이버트럭을 소비자가격에 대량 사들이기도 했습니다.스페이스X와 테슬라가 합병하게 될 경우 최고 수혜자는 머스크 CEO가 될 것으로 보입니다.앞서 머스크 CEO는 스페이스X에서 거액의 보상금을 받는 조건으로 시가총액 7조 5천만 달러 달성과 100만 명이 거주하는 화성 거주지 건설을 제시한 바 있습니다.투자사 거버 가와사키의 로스 거버 CEO는 "두 회사의 합병이 머스크 CEO에게는 하나의 거대한 회사를 운영하겠다는 꿈을 실현하게 해 줄 것"이라며 "구글과 같은 기업과 AI 분야에서 경쟁하기 위해 필요한 자금을 조달하는 데도 도움이 될 것"이라고 언급했습니다.다만, 합병 과정에서 어느 회사가 모회사가 되며, 주식 교환은 어떤 방식으로 이뤄질지 등이 논란이 될 것으로 보입니다.토머스 퉁구스 벤처 캐피털리스트는 테슬라와 스페이스X가 모두 인공지능(AI) 인재와 컴퓨팅 자원에 집중하고 있어 공통점이 있다는 점을 짚으면서도 양사 합병 과정에 대해서는 "복잡할 것"이라고 내다봤습니다.(사진=게티이미지)