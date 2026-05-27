정청래, 충남·인천 '골목골목' 지원 사격…"1번 찍으면 은혜 보답"

▲ 더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장(가운데)이 27일 충남 논산시 오인환 논산시장 후보(오른쪽) 선거사무소에서 열린 현장 중앙선대위 회의에 참석해 발언하고 있다.

더불어민주당은 6·3 지방선거의 사전투표(29∼30일)를 이틀 앞둔 27일 충남과 인천 곳곳을 돌며 표심 다지기에 총력을 쏟고 있습니다.선대위 지도부는 충남과 인천의 경우 광역단체장 기준으로 민주당이 안정적인 우세 흐름을 유지한다고 판단하고 있으나, 풀뿌리 정치의 시작인 기초의원 및 기초단체장까지 '싹쓸이'하기 위해선 각별한 지원 사격이 필요하다고 보고 있습니다.정청래 총괄상임선대위원장은 이날 충남 논산에서 현장 중앙선대위 회의를 연 뒤 충남 공주, 인천 강화·중구를 차례로 방문하며 '이재명 정부의 성공을 위한 민주당 후보들의 압승'을 호소했습니다.다만 전날 벌어진 서소문 고가차도 철거 현장 붕괴 사고를 고려해 회의 참석자 모두 묵념과 함께 일정을 시작했습니다.정 위원장은 박수현 충남지사 후보, 오인환 논산시장 후보, 정준영 계룡시장 후보, 문정우 금산군수 후보 등을 거론하면서 "이번 지방선거는 일 잘하는 이재명 정부와 함께 손발을 맞출 일 잘하는 지방정부를 세우는 선거"라며 "이재명 대통령 지지율이 상당히 높다. 결국은 이 대통령을 지지하는 국민들께서 투표장에 나가서 민주당 후보를 찍어주시면 다 당선된다"고 강조했습니다.그는 "논산, 계룡, 금산에서 선거운동 하는 분들은 이 대통령을 지지하는 한 분 한 분이 모두 투표소로 나올 수 있도록 하는 것이 선거 운동의 지름길이 될 것"이라며 "이 대통령이 잘한다고 생각하시면 기호 1번 민주당 후보를 지지해달라"고 목소리를 높였습니다.또 "6·3 지방선거가 끝나면 (내년도) 예산을 책정하는 시기가 돌아온다. 논산 시민들이 오인환 후보를 뽑아주시면 민주당이 예산과 법을 전폭 지원하겠다"며 "제가 꼭 크게 은혜를 보답하겠다"라고도 말했습니다.이번 지방선거 전 충남·대전 행정통합이 무산된 책임을 국민의힘에 돌리며 투표로 심판해야 한다고 주장하기도 했습니다.정 위원장은 "민주당 지도부는 원래 충남·대전 통합부터 하려고 했는데 국민의힘이 반대하고 나서서 결국 통합하지 못해 안타깝다. 국민의힘은 4년 동안 20조 원을 받을 수 있는 특혜를 날려버렸다"며 "그러면서 충남지사, 대전시장을 다시 뽑아달라는 국민의힘은 도대체 어떤 생각을 가지고 있는 건가"라고 쏘아붙였습니다.정 위원장은 선대위 회의 후 공주로 이동해 김영빈 충남 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 후보와 김정섭 공주시장 후보를 지원하는 유세를 펼칩니다.이어 인천으로 이동해 박찬대 인천시장 후보, 한연희 강화군수 후보, 손화정 영종구청장 후보의 유세 지원에도 나섭니다.(사진=연합뉴스)