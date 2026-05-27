정청래, 충남·인천 '골목골목' 지원 사격…"1번 찍으면 은혜 보답"

▲ 더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장(가운데)이 27일 충남 논산시 오인환 논산시장 후보(오른쪽) 선거사무소에서 열린 현장 중앙선대위 회의에 참석해 발언하고 있다.
더불어민주당은 6·3 지방선거의 사전투표(29∼30일)를 이틀 앞둔 27일 충남과 인천 곳곳을 돌며 표심 다지기에 총력을 쏟고 있습니다.
선대위 지도부는 충남과 인천의 경우 광역단체장 기준으로 민주당이 안정적인 우세 흐름을 유지한다고 판단하고 있으나, 풀뿌리 정치의 시작인 기초의원 및 기초단체장까지 '싹쓸이'하기 위해선 각별한 지원 사격이 필요하다고 보고 있습니다.
정청래 총괄상임선대위원장은 이날 충남 논산에서 현장 중앙선대위 회의를 연 뒤 충남 공주, 인천 강화·중구를 차례로 방문하며 '이재명 정부의 성공을 위한 민주당 후보들의 압승'을 호소했습니다.
다만 전날 벌어진 서소문 고가차도 철거 현장 붕괴 사고를 고려해 회의 참석자 모두 묵념과 함께 일정을 시작했습니다.
정 위원장은 박수현 충남지사 후보, 오인환 논산시장 후보, 정준영 계룡시장 후보, 문정우 금산군수 후보 등을 거론하면서 "이번 지방선거는 일 잘하는 이재명 정부와 함께 손발을 맞출 일 잘하는 지방정부를 세우는 선거"라며 "이재명 대통령 지지율이 상당히 높다. 결국은 이 대통령을 지지하는 국민들께서 투표장에 나가서 민주당 후보를 찍어주시면 다 당선된다"고 강조했습니다.
그는 "논산, 계룡, 금산에서 선거운동 하는 분들은 이 대통령을 지지하는 한 분 한 분이 모두 투표소로 나올 수 있도록 하는 것이 선거 운동의 지름길이 될 것"이라며 "이 대통령이 잘한다고 생각하시면 기호 1번 민주당 후보를 지지해달라"고 목소리를 높였습니다.
또 "6·3 지방선거가 끝나면 (내년도) 예산을 책정하는 시기가 돌아온다. 논산 시민들이 오인환 후보를 뽑아주시면 민주당이 예산과 법을 전폭 지원하겠다"며 "제가 꼭 크게 은혜를 보답하겠다"라고도 말했습니다.
이번 지방선거 전 충남·대전 행정통합이 무산된 책임을 국민의힘에 돌리며 투표로 심판해야 한다고 주장하기도 했습니다.
정 위원장은 "민주당 지도부는 원래 충남·대전 통합부터 하려고 했는데 국민의힘이 반대하고 나서서 결국 통합하지 못해 안타깝다. 국민의힘은 4년 동안 20조 원을 받을 수 있는 특혜를 날려버렸다"며 "그러면서 충남지사, 대전시장을 다시 뽑아달라는 국민의힘은 도대체 어떤 생각을 가지고 있는 건가"라고 쏘아붙였습니다.
정 위원장은 선대위 회의 후 공주로 이동해 김영빈 충남 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 후보와 김정섭 공주시장 후보를 지원하는 유세를 펼칩니다.
이어 인천으로 이동해 박찬대 인천시장 후보, 한연희 강화군수 후보, 손화정 영종구청장 후보의 유세 지원에도 나섭니다.
(사진=연합뉴스)
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