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SK하이닉스, 시총 '1조 달러 클럽' 진입…삼전 이어 국내 두 번째

유영규 기자
작성 2026.05.27 10:07 수정 2026.05.27 11:14 조회수
SK하이닉스, 시총 '1조 달러 클럽' 진입…삼전 이어 국내 두 번째
SK하이닉스의 시가총액이 오늘(27일) 사상 처음으로 '1조 달러'를 돌파했습니다.

국내에선 삼성전자에 이어 두 번째, 아시아에선 TSMC와 삼성전자에 이어 세 번째입니다.

한국거래소와 금융정보서비스업체 연합인포맥스에 따르면 SK하이닉스는 오늘 오전 9시 10분 현재 전장보다 9.41% 급등한 224만 5천 원에 거래되고 있습니다.

이에 따라 시가총액은 전날(1천462조 4천653억 원)보다 140조 원 가까이 증가한 1천600조 168억 원을 나타내고 있습니다.

같은 시각 달러/원 환율(달러당 1,503.10원) 적용할 경우 1조 645억 달러에 해당하는 금액입니다.

이에 따라 '시가총액 1조 달러 클럽'에 속한 국내 상장사는 삼성전자(1천870조 8천92억 원)와 SK하이닉스 두 개 종목으로 늘어나게 됐습니다.

앞서 삼성전자는 이달 6일 처음으로 시가총액이 1조 달러 선을 넘어서 타이완 TSMC에 이어 아시아에서 두 번째로 시가총액 1조 달러 클럽에 올랐는데, 불과 3주일 만에 SK하이닉스도 이에 합류한 것입니다.

한편, 미국 시가총액 조사 사이트 컴퍼니즈마켓캡닷컴(companiesmarketcap.com)은 이 시각 현재 SK하이닉스의 시가총액을 1조 480억 달러로 집계했습니다.

글로벌 주요기업 시가총액 순위에서는 12위로 전날보다 한 계단 올라섰습니다.

1∼5위는 엔비디아·알파벳·애플·마이크로소프트·아마존이고, 6∼10위는 TSMC·브로드컴·아람코·테슬라·메타 등입니다.

11위는 삼성전자(1조 3천760억 달러), 13위와 14위는 버크셔해서웨이(1조 430억 달러)와 마이크론(1조 100억 달러)입니다.
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