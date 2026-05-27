당연히 도넛인 줄…"섭취 시 구토" 우르르 적발

▲ 도넛 모양 화장품

식품의약품안전처는 도넛이나 마카롱, 젤리 등 식품 모양으로 만들어져 소비자가 섭취할 우려가 있는 화장품의 부당 광고 95건을 적발했다고 오늘(27일) 밝혔습니다.식약처는 온라인에서 식품 형태의 화장품이 유통되는 상황을 개선하기 위해 화장품 광고 자문 민관 협의체의 도움을 받아 점검을 실시했습니다.현행 화장품법은 식품의 형태나 냄새, 색깔, 크기, 용기 등을 모방해 식품으로 오용될 우려가 있는 화장품의 제조와 판매를 금지하고 있습니다.이번에 적발된 품목 중에서는 인체 세정용 화장비누가 68건으로 가장 많았으며, 목욕용 입욕제 22건과 인체 세정용 보디 클렌저 2건이 그 뒤를 이었습니다.적발된 제품들은 도넛과 마카롱 외에도 포도, 치즈, 달걀 모양 등을 띠어 시각적으로 식품과 매우 유사한 것으로 나타났습니다.식약처는 방송통신심의위원회 등에 해당 광고 차단을 요청했으며, 광고와 판매를 담당한 업체에 대해서는 추가 조사를 거쳐 행정처분 등을 검토할 방침입니다.또한 제품을 회수해 폐기하고 재발 방지를 위한 시정 명령을 내릴 계획입니다.식약처 관계자는 "화장품은 사용 목적에 맞게 사용해야 합니다"고 설명하며 "화장품을 섭취하면 구토나 복통이 일어날 수 있고 심할 경우 신체 장애가 발생할 우려가 있으므로 영유아와 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)