'6명 사상' 붕괴 현장 합동 감식…전철·철도 차질

<앵커>



어제(26일) 오후 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고로 6명의 사상자가 발생했습니다. 붕괴사고 현장에 나가 있는 취재기자 연결합니다.



이세현 기자, 현장 수습은 어느 정도 진행됐습니까?



<기자>



네, 이곳 붕괴사고 현장에서는 아침부터 서울시 등 공사 관계자들이 나와 사고 수습 상황 등 현장을 점검하고 있습니다.



사고는 어제 오후 2시 반쯤 안전 진단 과정에서 일어났는데요.



고가차도 상판 일부가 무너져 내리면서 안전 진단에 나섰던 3명이 숨지는 등 6명의 사상자가 발생했습니다.



사고 원인 조사를 위해 오늘 0시부터 새벽 4시까지는 경찰과 국과수, 산업안전보건공단 등의 합동감식이 이곳에서 진행됐습니다.



사고가 발생 20시간가량 지났지만 추가 붕괴 우려 등으로 수습은 더딘 상황입니다.



소방당국과 국토교통부 등 관계 기관 회의를 거쳐 철거 재개 여부와 시점이 정해질 것으로 보입니다.



<앵커>



오늘도 주변 도로와 열차 운행에 지장이 있죠?



<기자>



네, 양방향 전면 통제는 해제됐지만, 서소문로 삼거리 등 인근 도로가 여전히 막혀 있어 출근 시간 내내 교통 체증을 피할 수 없었습니다.



더 큰 문제는 철도와 전철 운행인데요.



무너진 상판 아래로 경의중앙선 선로가 지나고 있어, KTX 등 열차는 물론, 수도권 전철 운행이 차질을 빚고 있습니다.



경의중앙선은 오늘도 서울역과 수색역 구간 양방향 운행이 전면 중단된 상태입니다.



KTX의 경우 경부선은 서울역에서 부산역, 호남선은 용산역에서 목포·여수엑스포역 사이 구간만 운행합니다.



특히 KTX는 안전을 위해 모든 역에서 임시 정차하기로 결정해 지연이 예상됩니다.



열차 이용하실 분들은 코레일 앱 등을 통해 운행 정보를 미리 확인하셔야겠습니다.



(영상취재 : 김한결·김승태, 영상편집 : 윤태호)