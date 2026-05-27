[자막뉴스] "이건 아닌 것 같습니다" 애원에도…결국 근육 녹아내린 육군 상병 '콜라색 소변'까지

강원도 철원의 육군 부대에서 간부의 강압적인 지시로 체력단련을 하던 병사가 중증 횡문근융해증 진단을 받는 사건이 발생해 군 수사기관이 조사에 나섰습니다.



군 당국에 따르면, 육군 제15보병사단 소속 A 상병은 지난 3월 9일 오후 체력단련 시간에 가혹행위를 당했다고 주장했습니다.



당시 중대장은 병사들에게 뜀걸음과 팔굽혀펴기 100회를 마친 뒤 자유롭게 운동하라고 지시했고, A 상병은 체력단련실에서 팔굽혀펴기를 시작했습니다.



체력단련실에 들어온 B 중사는 "깔짝이지 말고 제대로 하라"며 A 상병의 등을 강하게 누르고 활동복 상의를 움켜쥔 채 몸을 강제로 들어 올렸다 내리기를 반복했습니다.



이 과정에서 발로 다리를 치거나 머리를 잡는 행동도 있었던 것으로 전해졌습니다.



A 상병은 "너무 힘들다", "이건 아닌 것 같다"며 수차례 중단을 요청했으나 받아들여지지 않았고, 결국 100회에 가까운 팔굽혀펴기를 강제로 이어가다 호흡이 거칠어지고 한계에 이르러서야 멈출 수 있었습니다.



A 상병은 이틀 뒤 팔을 들 수 없는 상태가 돼 의무대를 찾았고, 이 과정에서 검붉은 '콜라색 소변'을 봤다고 주장했습니다.



국군포천병원으로 후송돼 검사한 결과, 혈액 내 근육효소 수치가 정상 범위인 50에서 200을 훨씬 초과한 4만까지 치솟았고, 이후 수치는 7만 7천까지 상승한 것으로 알려졌습니다.



민간 병원에서 진료한 결과 근육이 녹으면서 발생하는 미오글로빈이 혈액으로 유입돼 간 수치가 상승하고 신부전증과 부정맥 증상까지 나타났다는 소견이 나왔습니다.



중증 횡문근융해증 진단을 받은 A 상병은 약 2주간 입원 치료를 받고 퇴원했으나, 현재도 신장 기능 저하 가능성 때문에 치료를 이어가고 있습니다.



A 상병 측은 B 중사를 직권남용 가혹행위 및 폭행 혐의로 군사경찰에 고소했습니다.



15사단 측은 군 수사기관이 현재 관련 내용을 조사 중이며, 확인되는 사안에 대해서는 규정에 따라 조치하겠다고 밝혔습니다.



(취재: 이현영/ 영상편집: 홍진영/ 디자인: 육도현/ 제작: 디지털뉴스부)