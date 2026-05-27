[자막뉴스] "꼭 증명하겠다" 1년 버텼다..김세의 구속에 김수현 '넉오프'는?

고 김새론의 사망 원인이 배우 김수현과의 관계 때문이라고 주장해 온 가로세로연구소 김세의 대표가 구속되자 김수현의 활동 재개 여부에 관심이 쏠리고 있습니다.



김세의는 김수현이 미성년자였던 김새론과 교제했고, 김새론의 직접적인 사망 원인이 김수현의 채무 변제 압박이라는 허위 사실을 유튜브로 유포한 혐의를 받았습니다.



이 과정에서 AI로 김새론의 음성을 조작해 김수현의 명예를 훼손한 혐의도 받았는데, 서울중앙지법은 어제 "증거를 인멸하고 도망할 염려가 있다"며 김세의에 대한 구속영장을 발부했습니다.



그간 김세의가 허위 의혹 제기를 하고 있다고 주장해 온 김수현 측은 김세의가 구속되자 "객관적 증거에 기반하여 진실을 밝혀주신 수사기관의 노력에 깊이 감사드린다"고 입장을 밝혔습니다.



김수현의 소속사 골드메달리스트는 "김수현은 1년 전 기자회견에서 '믿어달라고 하지 않겠다. 꼭 증명하도록 하겠다'고 약속했다"며 "김수현의 지난 1년은 오직 그 약속을 지키기 위한 시간이었다. 그동안 김수현을 믿고 기다려주신 모든 분께 깊이 감사드린다"고 전했습니다.



김수현은 지난해 3월 기자회견을 열어 김새론과의 교제는 인정했지만 미성년 교제는 아니었다고 반박하며 "꼭 증명하고 오겠다"고 한 바 있습니다.



또 당시 김수현은 드라마 '넉오프' 촬영을 진행 중이었는데, 해당 논란으로 드라마 제작이 지연됐습니다.



드라마 제작진 측이 이번 조사 결과와 여론 등을 종합적으로 고려해 향후 제작 방침을 정하겠다는 입장인 것으로 알려져 있어, 김수현의 활동 재개와 '넉오프' 공개 여부가 관심을 받고 있습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 이다인, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)