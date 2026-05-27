김수현 측 "1년간 진실 증명 위해 버텼다"…가세연 김세의 구속에 심경

유튜브 채널 가로세로연구소 김세의 대표가 배우 김수현에 대한 허위사실 유포 등 혐의로 구속된 가운데, 김수현 소속사 골드메달리스트가 "마침내 법과 수사를 통해 진실이 증명됐다."며 공식 입장을 밝혔다.



골드메달리스트는 27일 공식 입장문을 통해 "김수현 씨와 당사가 가로세로연구소 김세의를 상대로 제기한 여러 건의 고소·고발 사건과 관련해 수사 결과, 가로세로연구소 측이 제기한 각종 의혹과 증거는 사실이 아닌 것으로 확인됐다."고 밝혔다.



소속사는 특히 "기자회견을 통해 공개한 고인의 카카오톡 대화는 김수현 씨와 무관한 타인과의 대화를 위·변조한 것으로 밝혀졌으며, 고인의 음성 역시 AI 기술을 이용해 생성된 조작 자료인 것으로 확인됐다."고 강조했다.



이어 "정보통신망법상 허위사실 적시에 의한 명예훼손, 스토킹처벌법 위반, 성폭력처벌법 위반(카메라 등을 이용한 촬영물 반포 등 및 촬영물 이용 강요), 협박 등 혐의와 사안의 중대성이 인정돼 법원이 김세의에 대한 구속영장을 발부했다."고 설명했다.



또 골드메달리스트는 "객관적 증거에 기반해 진실을 밝혀준 수사기관의 노력에 깊이 감사드린다."면서 "김수현 씨는 1년 전 기자회견에서 '믿어달라고 하지 않겠습니다. 꼭 증명하도록 하겠습니다'라고 약속했다. 지난 1년은 오직 그 약속을 지키기 위한 시간이었다."고 덧붙였다.



앞서 서울중앙지법 부동식 영장전담 부장판사는 지난 26일 김세의 대표에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 "증거 인멸 및 도주의 우려가 있다."며 구속영장을 발부했다.



김 대표는 지난해 3월부터 5월까지 유튜브 방송과 기자회견 등을 통해 고(故) 김새론이 미성년자 시절부터 김수현과 교제했다거나, 김새론 사망의 원인이 김수현 측의 채무 압박 때문이라는 취지의 허위사실을 유포한 혐의 등을 받고 있다.



경찰은 김 대표가 유족 측으로부터 전달받은 카카오톡 대화 캡처본 일부를 편집하거나 상대 이름을 '김수현'으로 변경한 정황, 생성형 AI를 활용해 음성을 조작한 정황 등을 수사해 온 것으로 알려졌다.



김 대표 측은 영장실질심사 과정에서 국립과학수사연구원이 AI 음성 조작 여부에 대해 '판단 불가' 의견을 냈다는 점 등을 근거로 혐의를 부인했지만, 법원은 범죄 혐의가 소명된다고 판단해 구속영장을 발부했다.



사진=백승철 기자







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)