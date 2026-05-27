백악관에 초대형 UFC 경기장…트럼프 80세 생일에 '격투기 쇼'

▲ 백악관 마당에 설치 중인 UFC 경기장

도널드 트럼프 미국 대통령의 다음 달 80세 생일날 열리는 이종격투기(UFC) 대회를 앞두고 백악관 마당에 건설 중인 초대형 격투기 경기장이 윤곽을 드러냈습니다.26일(현지시간) AP, AFP통신에 따르면 이날 백악관 남쪽 잔디밭(사우스론)에서는 격투기 경기장 건설 현장에서 크레인들이 거대한 금속 아치 구조물을 들어 올려 제자리에 놓는 모습이 취재진에 목격됐습니다.트럼프 행정부가 미국 건국 250주년을 맞아 마련한 대규모 기념행사 중 하나가 백악관 UFC 대회 'UFC 프리덤 250'입니다.행사일인 6월 14일은 트럼프 대통령의 80번째 생일이기도 합니다.트럼프 대통령은 지난 7일 백악관 집무실로 UFC 선수들을 초대해 이 대회를 홍보하면서, 백악관 잔디밭 한복판에 팔각형 모양의 UFC 경기장이 설치된 조감도를 공개했습니다.그는 백악관 마당에서 대회를 직접 관람할 수 있는 인원이 4천500명이며, 경내 바깥에 설치된 스크린을 통해서도 최대 10만 명이 무료로 시청할 수 있다고 밝혔습니다.UFC 측도 이번 백악관 대회가 일리아 토푸리아와 저스틴 게이치가 격돌하는 라이트급 챔피언전을 필두로 총 6개 경기로 구성될 것이라고 지난 3월 발표했습니다.백악관 측은 UFC 측이 비용 전액을 부담하며, 미국 납세자의 세금은 한 푼도 쓰지 않는다고 AFP에 전했습니다.UFC 모회사는 대회 비용을 최소 6천만 달러(약 905억 원)로 예상했으며, 기업 후원 등을 통해 절반가량을 회수할 수 있기를 희망한다고 지난 2월 밝힌 바 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)