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청주 노래방 흉기 살해범은 60세 백승태…경찰, 신상정보 공개

유영규 기자
작성 2026.05.27 09:29 조회수
백승태 신상 공개
▲ 백승태 신상 공개

청주의 한 노래방에서 지인 2명에게 흉기를 휘둘러 1명을 숨지게 하고 다른 1명에게 중상을 입힌 백승태(60)의 신상이 오늘(27일) 공개됐습니다.

백승태의 이름과 나이, 얼굴은 오늘부터 30일간 충북경찰청 홈페이지에 게시됩니다.

앞서 충북경찰청은 지난 18일 신상정보 공개위원회를 열고 범행의 잔혹성과 피해의 중대성 등을 종합적으로 고려해 백승태의 신상 정보를 공개하기로 결정했습니다.

백승태가 이의를 제기함에 따라 주말과 공휴일을 제외한 5일간의 유예기간을 거쳐 오늘 신상정보가 공개됐습니다.

백승태는 지난 9일 새벽 청주의 한 노래방에서 흉기를 휘둘러 1명을 살해하고 1명을 다치게 한 혐의를 받습니다.

술에 취한 상태였던 백승태는 피해자들이 각각 잠자고 있던 방에 들어가 미리 준비한 흉기로 범행했습니다.

경찰은 백승태가 미리 흉기를 소지하고 있었던 점 등을 토대로 계획범행 여부를 조사했으나 백승태의 진술에 신빙성이 없어 범행 동기와 관련해 명확한 결론을 내리지 않고 사건을 검찰로 보냈습니다.
 
(사진=연합뉴스)
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