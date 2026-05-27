장동혁, 서소문 사고에 현장 유세 중단…송언석, 경기·강원 방문

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 26일 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 현장을 찾아 사고 수습 상황에 대한 브리핑을 들은 뒤 발언하고 있다.

국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장은 6·3 지방선거를 일주일 앞둔 오늘(27일), 현장 유세 없이 여의도 중앙당사에서 중앙선대위 회의만 주재합니다.장 위원장은 어제 오후 유세 도중 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고 소식을 전해 듣고, 이후 모든 유세 일정을 취소한 뒤 사고 현장을 찾은 바 있습니다.이와 별개로 송언석 공동선거대책위원장은 '격전지'인 경기와 강원도를 찾아 선거 유세를 이어갑니다.송 위원장은 오전 이현재 경기 하남시장 후보, 이용 경기 하남갑 국회의원 보궐선거 후보와 함께 경기 하남시 신장시장을 찾아 국민의힘 후보들의 지지를 호소합니다.이어 오후에는 강원도 고성으로 이동해 김진태 강원지사 후보와 함께 순회 유세를 하고, 양양·속초를 돌며 김진태 후보, 김호열 양양군수 후보, 이병선 속초시장 후보와 합동 유세를 벌일 예정입니다.(사진=연합뉴스)